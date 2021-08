Gianluca Lapadula: ¿Cuál es su futuro en Benevento? | Fuente: Benevento

El futuro de Gianluca Lapadula sigue siendo incierto, cuando las ligas de Europa ya van iniciando y se aproximan otra vez las fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la Selección Peruana aguarda por el delantero.

El curso pasado, Gianluca Lapadula acabó como el máximo anotador de Benevento en la Serie A con 8 goles, aunque no pudo evitar el descenso de su escuadra. Tras ello, se presentó en la ‘bicolor’ y su buen rendimiento en la Copa América 2021 generó interés de algunos clubes por su fichaje. No obstante, su caso no ha cambiado.

Gianluca Lapadula, de 31 años, tiene todavía dos años de contrato con Benevento, pero una de sus principales intenciones es competir en Primera División para el curso entrante. Además, está el factor de mantenerse en Italia, donde ha realizado la mayor parte de su carrera.

Actualmente, el delantero está en la agenda del Hellas Verona, elenco que afrontará la Serie A; pero también aparece interesado el Brescia, cuadro que será parte de la Serie B.





¿Lapadula sigue en Benevento?

Que Gianluca Lapadula cambie de equipo no es seguro, dado que faltan diez días para el inicio de los dos campeonatos en Italia. Mantenerse en Benevento es una alternativa, pero de momento el equipo afianza su preparación sin él.

Este martes disputó un amistoso contra Puteolana y Lapadula no estuvo ni en la banca de suplentes. El técnico Fabio Caserta no lo considerará hasta la resolución de su caso.

A contraparte de ello, apareció en las redes sociales de Benevento vistiendo el uniforme que vestirá Benevento para esta temporada, siendo él el portador del dorsal ‘9’.

Gianluca Lapadula se sigue entrenando pero el tiempo apremia y Benevento se medirá este sábado a SPAL por la Coppa Italia, el primer juego oficial de la temporada.





