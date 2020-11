Gianluca Lapadula llegaría a Lima junto a Renato Tapia y Jean Pierre Rhyner. | Fuente: EFE

Al defensor argentino Nicolás Spolli, la noticia de la convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana no lo sorprendió, es más la esperaba hace algún tiempo.

Lo puso contento por un compañero con el que coincidió año y medio en Genoa (parte del 2018 y 2019). Recuerda a ‘Lapa’, como lo llama, como una persona muy simpática y un delantero solidario, un trabajador. “’Lapa’ es un finalizador, pero no sólo eso, tiene más cosas”, lo dice como trasladándose a unos de los entrenamientos realizados en la capital de la región Liguria.

¿Te sorprendió la decisión de Gianluca (Lapadula) de jugar por la Selección Peruana?

Yo se lo había preguntado cuando estábamos en Genoa y todavía él no podía porque tenía un problema de documentación, si no recuerdo mal. Pero él siempre tuvo la intención de jugar en la Selección Peruana, de hecho siempre le decía “tienes que aprender a hablar mejor el español para cuando te llamen de Perú y se reía”. La verdad me pone contento porque el siempre quiso jugar para la Selección de Perú, eso lo recuerdo muy bien.

¿Qué tan bien habla el español?

Entiende todo y se hace entender. El tiempo que estuve con él, hablábamos en italiano, pero siempre demostraba entender.

Para recrear una situación, si te llama Martínez Quarta u Otamendi y te dicen ¿Qué es lo mejor que tiene Lapadula, futbolísticamente hablando?

Es un jugador de mucho temperamento, un delantero que no da ninguna pelota por perdida, que da el máximo por el equipo, trabaja para el equipo, no es sólo el goleador. Hay delanteros que por ahí no hacen goles y ese fin de semana no puedes contar con él, porque no hicieron gol y eso es lo mucho o poco que hacen.

En cambio Lapa, más allá de tener un buen olfato para el gol, trabaja mucho para el equipo.

¿Crees que le cueste la adaptación al fútbol sudamericano?

No, por la manera de jugar que tiene Lapa, no creo. Está acostumbrado a la fricción, de hecho en los entrenamientos nos hemos pegado bastante y él siempre decía que yo en Genoa y Paletta en el Milán éramos los que más le pegábamos en los entrenamientos (risas), porque en Sudamerica es así. Creo que le vaya bien, no con Argentina, pero los demás partidos, sí.





Gianluca Lapadula | Fuente: Instagram Gianluca Lapadula

¿Se siente cómodo en la fricción?

Si, es un jugador que trabaja para el equipo y luego en el área viene bien. Tanto en el Lecce como en el Benevento viene haciendo goles, no es fácil hacer goles en Italia y menos en equipos denominados chicos.

¿Seguía a la Selección Peruana?

Él sigue mucho el fútbol sudamericano. Me acuerdo que hablábamos de fútbol argentino, de Boca, de River, porque acá en Italia pasaban mucho. Lo que sí recuerdo que le dije ¿Por qué no vas a jugar a la Selección Peruana? Porque en algún momento se decía que podía llegar a jugar en Italia, pero él tenía que decidir. El me dijo “yo quiero jugar en la Selección Peruana porque mi familia es peruana” nos pusimos a hablar, pero había un problema de documentación en ese momento, pero el siempre quiso jugar en Perú y yo de hecho estoy contento porque se le dio.

La última, Nico ¿Tú crees que está para competir con Paolo Guerrero o Jefferson Farfán que ya están en el final de su carrera o en un tiempo corto relevarlos?

Creo que sí. Yo igualmente, Paolo Guerrero para mí es uno de los delanteros más completos y que más me gustan del fútbol mundial, pero más allá de eso, ‘Lapa’ está para competir, porque es un jugador que está en un fútbol de elite como es el italiano, que viene jugando hace tres o cuatro años de titular en equipos de Serie A y que está a la altura de las circunstancias. No tengo ningún tipo de dudas que va a estar