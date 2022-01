Gianluca Lapadula interesa a tres equipos de la Serie A y se iría del Benevento | Fuente: Benevento

El primer partido de Gianluca Lapadula en el 2022 tendrá que esperar, aunque cuando esto suceda podría vestir la camiseta de un nuevo equipo. Benevento anunció su convocatoria para el partido de este jueves frente a Monza por la Serie B y no fue tomado en cuenta el delantero peruano. La razón respondería a que su etapa en el club finalizaría.

Con el descenso de Benevento a la Serie B, la intención de Gianluca Lapadula fue siempre buscar la forma de mantenerse compitiendo en la Serie A de Italia, pero, aunque tuvo ofertas de clubes a inicio de temporada, ninguna dejó conforme al cuadro dueño de su carta pase.

El ‘Bambino’ se quedó compitiendo y en la Serie B demostró su rendimiento afianzándose como el goleador en lo que va del certamen, a pesar de que se perdió varios partidos. Así, Gianluca Lapadula volvió a ser observado desde la máxima categoría del fútbol italiano.

Gianluca Lapadula y las opciones de volver a la Serie A

Lapadula no fue convocado para el partido ante Monza por la Serie B | Fuente: Benevento

De acuerdo a medios italianos y según pudo conocer RPP, Gianluca Lapadula despertó nuevamente el interés concreto del Cagliari, Bologna y Torino, tres elencos de la Serie A. En esta oportunidad, con el mercado de fichajes activo en Europa, las posibilidades de salir del delantero de la Selección Peruana son altas.

El mismo entrenador de Benevento, Fabio Caserta, señaló que la no convocatoria de Lapadula para enfrentar a Monza responde a que él dijo que desea irse.

"Lapadula no será convocado porque el futbolista, tras las vacaciones, me dijo que no quiere seguir jugando en el Benevento", afirmó el estratega en rueda de prensa.

Por el lado de Gianluca Lapadula, tiene como prioridad llegar al Torino de Turín, ciudad en la que nació hace 31 años.

De las actuales opciones, el ‘Toro’ es el que mejor se encuentra posicionado en la Serie A (9no), luchando por meterse a puestos europeos de cara a la próxima campaña.

No obstante, cabe apuntar que será determinante la decisión de Benevento por aceptar la mejor oferta por su goleador. De momento, el ‘Bambino’ tendrá que aguardar por saltar otra vez al campo de juego.





