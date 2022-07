Gianluca Lapadula y el motivo por el que no cierra con Cagliari su fichaje | Fuente: Benevento

Gianluca Lapadula se entrena con Benevento en la pretemporada, mientras aguarda por resolver su futuro a nivel de clubes. El delantero tiene contrato vigente, pero todo indica que cambiará de aires. Diversos elencos surgieron como opciones para el ‘9’, no obstante, su futuro seguiría en Italia con el Cagliari.

Cagliari disputará la Serie B en la temporada 2022-2023 y para tentar su pronto ascenso a la máxima categoría en Italia, pugna desde hace semanas por el fichaje del delantero de la Selección Peruana.

De acuerdo detalló ‘Corriere dello Sport’, el entrenador del Cagliari, Fabio Liverani, comunicó a la dirección deportiva del club que su elección para reforzar el ataque es Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ es el “favorito” del técnico, según menciona la citada fuente.

Liverani dirigió a Gianluca Lapadula en el Lecce, donde el delantero convirtió 13 goles. Además, cuenta con una amplia experiencia jugando por el ascenso, por lo que el estratega apunta a tenerlo nuevamente en su plantel.

El obstáculo entre Lapadula y Cagliari

Gianluca Lapadula tiene contrato con Benevento hasta junio del 2023 | Fuente: Benevento | Fotógrafo: Mario Taddeo

Cagliari se mantiene en conversaciones con Benevento por Gianluca Lapadula, pues al ítalo-peruano le queda todavía un año de contrato. No obstante, la operación no sigue avanzando no por desacuerdo entre los clubes, sino que este se produce desde el lado del entorno del jugador, según ‘Corriere dello Sport’.

Caglari y Benevento ya tienen acuerdo por el traspaso de Lapadula, sin embargo, la traba sería la duración del contrato y el salario que percibiría el ‘9’.

Gianluca Lapadula pediría un vínculo por tres años, mientras que el Cagliari propone una oferta de dos temporadas. Asimismo, la fuente menciona que el delantero percibe un salario anual de 1.7 millones de euros y el cual aguarda mantener, pero el club rossoblú desea que reconsidere esa cifra.

Gianluca Lapadula marcó 13 goles en 24 partidos en la última temporada con Benevento | Fuente: Benevento

¿Lapadula se aleja del Cagliari?

El mercado sigue abierto y las conversaciones por un acuerdo para ele fichaje de Gianluca Lapadula por el Cagliari se mantendrán, mientras el atacante se exige en la pretemporada con Benevento.

En el último curso fue el máximo anotador de su escuadra, a pesar de perderse una cantidad importante de partidos por lesión y también diferencias con el entrenador Fabio Caserta. Lapadula registró 13 goles en 24 cotejos, una producción alta que despertó el interés de Cagliari para fichar al ‘9’.





