¿Lapadula lesionado? Claudio Ranieri se refirió al estado del delantero con miras al Cagliari vs. Bari

La ilusión de Gianluca Lapadula por volver a la élite del fútbol europeo sigue vigente tras el pase conseguido por Cagliari a las finales de los playoffs de ascenso de la Serie B, donde jugará ante el Bari por ser el último equipo con cupo para la temporada 2023-24 de la Serie A.

Al Cagliari le tocó sufrir más de la cuenta en la ronda previa. Tras el triunfo (3-2) en la ida para los ‘rossoblú’, una caída por la mínima los dejaba fuera de carrera. En la vuelta, Gianluca Lapadula marcó, pero su tanto no fue validado por posición adelantada. Luego de ello el ‘9’ recibió un pelotazo en la cara que generó preocupación en su escuadra y, por si fuera poco, no terminó el partido al presentar molestias en el tobillo derecho. Al Parma le concedieron un gol, aunque tras observarse en el VAR se detectó que la pelota no ingresó. El 0-0 se mantuvo y el cuadro de Cerdeña se quedó con la llave tras mucha angustia.

Bari será el último obstáculo por superar, no obstante, en el Cagliari se generó incertidumbre por el estado físico de Gianluca Lapadula, su hombre más importante en ataque, pensando en el cotejo de ida de las finales, que se disputará el jueves 8 de junio en el Unipol Domus.

Gianluca Lapadula registra 25 goles en la actual temporada con CagliariFuente: Cagliari

Lapadula estará disponible ante el Bari

Este martes, el entrenador Claudio Ranieri brindó conferencia de prensa y fue consultado respecto a las condiciones de Gianluca Lapadula, quien en los últimos dos días no trabajó a la par del resto de la plantilla.

“Está bien, hoy todavía lo estoy preservando, pero el jueves estará allí”, expresó el experimentado estratega italiano.

El atacante de la Selección Peruana es determinante en los planes del Cagliari. En la temporada registra 25 anotaciones, se consolidó como el goleador de la Serie B y además fue elegido el ‘MVP’ de la competición.

¿Cómo le fue a Lapadula ante el Bari?

Durante la temporada regular de la Serie B se registraron dos compromisos, con saldo a favor del Bari, escuadra que obtuvo cinco unidades más que los de Cerdeña.

El primer duelo del curso, en el Unipol Domus, la visita se llevó la victoria por 0-1. En el siguiente enfrentamiento empataron a un gol. Gianluca Lapadula abrió la cuenta, pero en el transcurso del cotejo se fue expulsado.

“Veo un Bari compacto y sólido, sufrieron mucho con Südtirol. Ellos están sanos y saben jugar. Tienen pocas debilidades, espero que los muchachos puedan encontrarlas, depende de ellos hacer la mayor parte del trabajo", señaló Ranieri sobre su rival.

