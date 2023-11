Gianluca Lapadula: "No solo se debe atacar a Reynoso, ante Bolivia tuve una oportunidad de gol y fallé"

La derrota en La Paz agravó la situación de la Selección Peruana: cuarta caída consecutiva, sin goles en las Eliminatorias Sudamericanas, último puesto de la clasificación y, principalmente, dejando al borde del abismo el proyecto de Juan Reynoso, cuestionado por el desenvolvimiento de su escuadra.

Ante esto tomó la palabra Gianluca Lapadula, quien frente a Bolivia tuvo la oportunidad de debutar en esta edición de Eliminatorias e insistió en “unión” para revertir la situación.

“Debemos estar unidos como siempre, no es la primera vez que pasamos un mal momento y estoy seguro de que la mejor manera de salir de esto es uniéndonos”, señaló el delantero en conferencia de prensa.

Lapadula, a la defensa de Reynoso

La Selección Peruana cortó la racha estadística contra Bolivia de no haber rematado a portería en las Eliminatorias. El protagonista de aquella acción fue Gianluca Lapadula, que con un cabezazo conectó el centro realizado por Marcos López. En esto se apoyó el atacante para apaciguar las críticas sobre Juan Reynoso.

“Somos conscientes que no es un buen momento, no solo se debe atacar a Reynoso, pues en La Paz tuve una oportunidad de gol y fallé, por lo que es mi responsabilidad. Todos somos una familia, en las buenas y malas”, mencionó el ‘Bambino’.

“A mí me ha pasado muchas veces y he aprendido a sentirme cómodo en situaciones incómodas. Yo tengo mucha confianza, sobre todo en este grupo”, insistió Gianluca Lapadula, que en todo el proceso de Reynoso registra un gol, cifra que comparte con Alex Valera (no convocado para esta jornada doble).

Revertir en las Eliminatorias

Con apenas un punto en las Eliminatorias tras cinco jornadas, la Selección Peruana tiene la misma producción que en el camino hacia el Mundial Qatar 2022 (se llegó a repechaje). En ese periodo su primer triunfo llegó cuando derrotó a Ecuador en Quito en su sexta presentación.

Ahora el rival será Venezuela en Lima, elenco que no conoce de derrotas en las recientes cuatro jornadas, destacándose un histórico empate con Brasil en condición de visitante y la goleada 3-0 que le propinó a Chile. La ‘Vinotinto’, que sueña con clasificar por primera vez a la Copa del Mundo, tiene ocho unidades.

“Sé que no es un buen momento. Si me acuerdo bien, en la última Eliminatoria pasó lo mismo, estábamos en la misma situación. El comando técnico también tiene buenas ideas. Hay que jugar como sabemos, con la misma actitud, con el mismo corazón que metimos, porque lo tenemos y ya lo hemos demostrado muchas veces”, finalizó el delantero de Cagliari.

