Gianluca Lapadula: "Pedí que no me cambiaran a pesar del golpe en la nariz y pude anotar el empate"

Ya en su mejor forma física, Gianluca Lapadula recuperó la titularidad en Cagliari, aspecto muy importante para la búsqueda de su equipo de escapar de la zona de descenso en la Serie A. El ‘Bambino’ arrancó las acciones frente a Sassuolo, rival que se imponía en el marcador y complicó más al ‘9’ cuando este recibió una patada en el rostro.

Disputando el balón contra un oponente, Gianluca Lapadula recibió un golpe directo en la nariz. Corría el minuto 62 y el partido parecía terminado para el delantero de la Selección Peruana, pues no llevaba la máscara de protección y se le produjo un corte. Pero el técnico Claudio Ranieri optó por mantenerlo en el campo y ‘Lapa’ marcó el gol del empate, clave para la posterior remontada en los descuentos.

“Le pedí al entrenador que no abandonara el terreno de juego a pesar del problema en la nariz, estoy feliz de haberle devuelto su confianza”, dijo el ariete en conferencia de prensa, confesando que por pedido suyo pudo continuar en las acciones.

¿Por qué Lapadula jugó sin máscara?

Gianluca Lapadula, quien ha sufrido diversas fracturas en la nariz a consecuencia de golpes, había revelado que jugaría hasta el final de su carrera con una máscara, no obstante, en las tres últimas presentaciones de Cagliari no la portó.

“Estoy bien, aunque me duele la nariz, realmente creo que me la rompí otra vez. No tenía mi máscara porque ya había sufrido una fractura en Turín contra la Juventus y por lo tanto no podía usarla, debería haberme puesto otra, pero no hubo tiempo. Esta semana haré una nueva personalizada”, señaló el futbolista.

“Estoy muy feliz de que este gol haya llegado hoy, ante nuestra afición, y que haya contribuido a que ganáramos. Es una gran satisfacción para todos, este gol se lo dedico a mis tres hijas: Bianca, Regina y Sole”, añadió.

Cagliari fuera de zona de descenso

Con los goles agónicos de Gianluca Lapadula y Leonardo Pavoletti, Cagliari le remontó 2-1 a Sassuolo y salió de la zona de descenso en el cierre de la fecha 15 de la Serie A.

“Es una cuestión de corazón, de carácter, de ganas de no rendirse nunca. Son tres puntos muy importantes, los queríamos mucho, fuimos y los conseguimos. Ha llegado una victoria merecida, era necesaria”, apuntó el ítalo-peruano.

Gianluca Lapadula sumó su segundo tanto en la temporada con Cagliari y el primero en la Serie A. El goleador de los ‘rossoblú’, fundamental para el ascenso a la Serie A, está nuevamente a pleno tras recuperarse de la operación que le llevó a perderse el inicio de la campaña.

“Cuando me recuperaba de la lesión de tobillo pensaba en cuándo volvería, sin ponerme metas en cuanto a objetivos. Estaba centrado en la recuperación: quería poder volver a correr y luchar sin problemas, como lo estoy haciendo. Estoy bien: trabajo mucho entre semana, tenemos que alcanzar un objetivo común, la salvación”, finalizó.

