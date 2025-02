Jefferson Cáceres sobre su llegada al Sheffield United: "Siento que estoy viviendo una película"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De un día para otro. Jefferson Cáceres, atacante del Sheffield United de la Championship, reveló cómo fue su incorporación al cuadro inglés.

En conversación con GOLPERÚ, el exfutbolista de FBC Melgar indicó que la propuesta lo tomó por sorpresa y que siente que está en una película.

“Todo me tomó por sorpresa. Han pasado más de dos semanas y siento que estoy viviendo una película", indicó en un primer momento.

"Me enteré los últimos días de enero cuando el presidente me lo comunicó, y al día siguiente ya estaba viajando a Lima y luego a Inglaterra. Todo fue muy rápido”, finalizó.

¡CUENTA TODO! En instantes, Jefferson Cáceres 💎 habla sobre su repentina llegada al Sheffield United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y nos cuenta cómo fue su experiencia en @MelgarOficial 🔴⚫ bajo el mando de Marco Valencia 🧠, exdirector tenido del cuadro 'Rojinegro'. pic.twitter.com/6I7j4YXqGu — GOLPERU (@GOLPERUoficial) February 22, 2025

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

"La Selección es uno de los objetivos que me he trazado"

Por otro lado, Cáceres indicó que mantiene contacto con el comando técnico de la Selección Peruana y espera ser considerado para la convocatoria del mes de marzo.

"La selección es uno de los objetivos que me he trazado este año. Estoy en comunicación con un preparador físico de la Selección Peruana. A veces me escriben para preguntarme cómo voy", afirmó.

"Pero, la verdad, llegar a la selección es una de mis metas. Tengo que seguir mejorando y si Dios quiere pueda estar en esta convocatoria, culminó.