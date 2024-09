"En Alemania le tenían miedo": Rafinha reveló advertencia a Franck Ribery sobre Carlos Zambrano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano jugó nueve temporadas en el fútbol profesional en Alemania. El actual defensa de Alianza Lima dejó su sello en la Bundesliga y hasta el delantero polaco Robert Lewandowski contó en más de una oportunidad los candentes duelos con el peruano.

En esa línea, el brasileño Rafinha se refirió a su etapa cuando tuvo a Carlos Zambrano como compañeros en el Schalke 04.

“(Carlos) Zambrano era loco, fue el jugador más loco, es un león. Zambrano jugó con nosotros en Schalke 04, en un mes ya tenía tres rojas. Ese chico no está normal. Una vez chocamos en los entrenamientos, y me dijeron que ese chico no era normal”, dijo al comienzo de la entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'.

También resaltó la vehemencia de Zambrano a pesar que recién se iniciaba como futbolista. “En los entrenamientos me dijeron que está loco, que no era normal. Yo sabía que era fuerte, pero yo decía que era más nuevo que yo y tenía que respetar, pero nada. En Alemania le tenían miedo, era loco”, agregó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Zambrano ante Bayern Munich

“Cuando empezó a jugar y fue un poco más despierto, con ritmo, le fue muy bien. Nunca perdió su manera de jugar”, indicó Rafinha, que ya en su etapa como jugador de Bayern Munich recordó una anécdota que tuvo como protagonistas al 'León' Zambrano.

Rafinha, que ahora juega en el Sao Paulo, reveló que en su momento le advirtió al francés Frank Ribéry no enfrentar a Zambrano, quien ya jugaba en el Eintracht Frankfurt.

"Nunca perdió su manera de jugar. Lo ponía frente en un Bayern Munich frente a Frankfurt, yo le hablaba a Ribéry que salga de ahí. Él me dijo que no tenía miedo, pero yo le decía que ese no reza para dormir, está loco. Ribéry también es de la calle, pero le mencionaba que ese pata en algún momento iba a matar a alguien”, concluyó.