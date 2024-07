Darío Benedetto recordó pelea con Carlos Zambrano en Boca Juniors: "Todo quedó en el vestuario" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Boca Juniors anunció el último fin de semana la salida de Darío Benedetto. A través de un comunicado, el cuadro Xeneize agradeció los servicios del atacante, quien —en su segunda etapa en el club— estuvo dos temporadas y media.

Ya fuera del cuadro argentino, el futbolista de 34 años habló sobre su futuro y recordó algunos pasajes durante su instancia en el Bostero, como la pelea con Carlos Zambrano.

En entrevista con TyC Sports, Benedetto aseguró que tuvieron una discusión durante el partido contra Racing Club la cual pasó a mayores. Sin embargo, afirmó que todo se aclaró en el vestuario.

"(Luis) Advíncula también se quería meter en el quilombo. Tuvimos una discusión de partido normal que llegó a mayores, pero lo bueno que terminamos bien con Carlos, hablamos y aclaramos todo en el vestuario", indicó el futbolista.

Como se recuerda, Benedetto y Zambrano tuvieron una pelea en el descanso del partido entre Boca Juniors vs Racing Club en agosto de 2022. Y si bien no hubo imágenes del encontronazo, se pudo ver al peruano con el pómulo inflamado y al argentino con el cuello rasguñado.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre la pelea con Darío Benedetto?

Carlos Zambrano, tras su salida de Boca Juniors y posterior llegada a Alianza Lima, hablo sobre la pelea con el jugador argentino. En entrevista con ESPN, indicó que Benedetto se equivocó en su momento y que todo "quedó ahí".

“El tema de Darío me sorprende. Me llamó mucha prensa… yo no soy de hablar tanto. Benedetto es un tremendo jugador que se equivocó en su momento. Lo reconoció, me pidió disculpas y todo quedó ahí. Nunca salió de mi boca que salió esto o pasó lo otro”, dijo Zambrano.

“Ya quedó ahí, son cosas del fútbol que a veces en los equipos, las familias y casas pasan. Siempre habló gente que no tuvo que hacerlo. El que tiene que dar su versión soy yo, no la gente opinar ni especular", finalizó.