Jefferson Farfán en su paso por la Bundesliga. | Fuente: EFE

El delantero de la Selección Peruana, Jefferson Farfán, afirmó que estuvo cerca de jugar en el Bayern Munich cuando militaba en el Schalke 04. Señaló que la propuesta era “fuerte” y “concreta”.

"La propuesta más fuerte para mí y que la tuve en la mano porque hablé con una persona que estaba adentro del club fue el Bayern Múnich. Fue después del gol que metí ante el Leverkusen. Al día siguiente recibí la oferta y era concreta", aseguró Jefferson Farfán en entrevista con Movistar Deportes.

La ‘Foquita’ Farfán afirmó que incluso habló con Claudio Pizarro sobre la oferta de Bayern; sin embargo, dijo que continuó en el Schalke debido que le renovaron por cuatro temporadas.

"Hablé con Claudio y le pregunté qué le parecía, pero en ese momento estaba muy bien en el Schalke, el presidente y el entrenador me amaban no querían que me vaya. Me pusieron 'candado' y firmé por cuatro años", agregó.

El delantero peruano de 35 años ganó con Schalke la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.