Prioriza las victorias. Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul de la Liga MX, aseveró este jueves que a pesar de que su equipo no vive su mejor momento encuentra la manera de ganar.



"Definitivamente no estamos en nuestra mejor expresión futbolística, pero el equipo compite y sabe ganar en los momentos importantes", explicó Juan Reynoso luego del triunfo que el Cruz Azul sacó en su visita al Querétaro por 0-1 en la decimoquinta jornada del Clausura 2022 Liga MX.



El partido fue cerrado y de pocas ocasiones de gol en el primer tiempo. En la segunda mitad, el conjunto de Reynoso adelantó líneas y anotó gracias al paraguayo Pablo Aguilar. El equipo local se lanzó por el empate, pero no tuvo puntería.

Juan Reynoso piensa en seguir sumando en Cruz Azul

La 'Máquina Cementera' ha marcado tres goles en los recientes cinco partidos en los que acumula dos triunfos, un empate y dos derrotas; por lo que el técnico aceptó que deben trabajar para anotar más.



"Asumo mi culpa de lo que le falta al equipo, pero a veces se tienen altas y bajas; a nosotros nos ha faltado contundencia y no queda más que trabajar para ser más efectivos, afortunadamente nuestros delanteros son autocríticos con eso", añadió.



Con la victoria, el Cruz Azul llegó a 24 puntos con los que subió al cuarto lugar, el límite para clasificarse de manera directa a los cuartos de final a los que avanzan los primeros cuatro lugares de la clasificación.



El estratega destacó la posición a la que accedió su escuadra, pero no se conforma con lo alcanzado.



"Sabíamos que con un triunfo llegábamos al cuarto y queremos clasificar de manera directa porque eso nos daría un poco más de descanso para recuperar a algunos lesionados y si estamos completos por supuesto que somos un poco más candidatos al título".



Juan Reynoso reconoció su preocupación para que sus jugadores estén lo más enteros posible a este cierre de torneo.



"Tenemos que mejorar porque en este momento todos los rivales se juegan algo, a mí me preocupa la recuperación física, pero confío en que podremos conservar el cuarto lugar y por qué no, escalar alguna posición más". (EFE)

