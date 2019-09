El técnico peruano busca cambiar la racha negativa de su nuevo club. | Fuente: Club Puebla - Twitter

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla, consideró este miércoles que su equipo ha crecido con el día a día y elevado la competencia interna, lo cual confía en demostrar en la cancha.

"Hemos crecido, el día con día me entusiasma; se ha elevado la competencia interna. Estamos con ese presente y lo debemos mostrar resultados", señaló el estratega.

Después de derrotar 2-1 al Juárez FC y de empatar 1-1 con el líder Querétaro, el Puebla de Reynoso llegó a seis puntos en el Torneo Apertura y parece en condiciones de acercarse a la parte media de la tabla, lo cual tratará de hacer a partir del viernes cuando enfrentará al San Luis, sucursal del Atlético de Madrid.

"Vamos a encontrar a un San Luis más cercano de lo que ofreció ante Pachuca con Poncho [el anterior entrenador Alfonso Sosa] en el banco que a un San Luis que se va a parecer más a los equipos de Gustavo Matosas [el nuevo estratega]", señaló. Según Reynoso, el Puebla está preparado para enfrentar a un rival que no dejará de ser intenso y agresivo, un equipo solidario y dinámico.

El entrenador explicó que busca ser congruente con su idea de ir partido a partido y ahora solo se concentra en buscar tres puntos, sin pensar en sus dos siguientes contrarios, el Monterrey y los Tigres UANL, dos de los favoritos a pelear el título. "No nos podemos volver locos y pensar en Monterrey y Tigres cuando no se ha jugado el de San Luis. La idea es primero ocuparnos en el San Luis; el escenario ideal es llegar a Monterrey con tres puntos más, pero no queremos meter presión a los muchachos", agregó.

Juan Reynoso se refirió al estatus del delantero Matías Alustiza, quien a los 35 años mantiene buena forma deportiva, aunque no suele ser considerado por 90 minutos. "Hay partidos en los que iniciará y jugará 60 minutos, en otros estará 45. Se trata de ver como nos puede ayudar a complicar al rival", concluyó. EFE