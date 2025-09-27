Con Oliver Sonne, Manchester City vs Burnley EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de la Premier League?

Manchester City vs Burnley EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 6 de la Premier League.
Manchester City vs Burnley EN VIVO: se enfrentan este sábado 27 de septiembre por la fecha 6 de la Premier League. El encuentro se disputará en el Ettihad Stadium, desde las 9:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. Oliver Sonne será de la partida en el encuentro.
Manchester City vs Burnley: ¿cómo llega el equipo de Sonne a la fecha 6 de la Premier League?
Burnley llega al partido con la misión de sumar los tres puntos. De los cinco primeros partidos, ganó uno, empató otro y perdió los tres restantes. De esta manera, se encuentra en el puesto 16 con solo cuatro puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Burnley en vivo por la fecha 6 de la Premier League 2025?
El encuentro entre Manchester City vs Burnley se disputará este sábado 27 de septiembre en el Etihad Stadium. El recinto tiene capacidad para 53 400 espectadores.
¿A qué hora juegan Manchester City vs Burnley en vivo por la fecha 6 de la Premier League 2025?
- En Perú, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 9:00 a.m.
- En Inglaterra, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 3:00 p.m.
- En Colombia, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 9:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 9:00 a.m.
- En Bolivia, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 10:00 a.m.
- En Chile, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 10:00 a.m.
- En Venezuela, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 10:00 a.m.
- En Brasil, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 11:00 a.m.
- En Argentina, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 11:00 a.m.
- En Uruguay, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 11:00 a.m.
- En Paraguay, el partido Manchester City vs Burnley comienza a las 11:00 a.m.
¿Dónde ver el Manchester City vs Burnley EN VIVO y ONLINE?
El partido entre Manchester City vs Burnley se podrá ver EN VIVO y ONLINE a través de ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Manchester City vs Burnley: alineaciones posibles
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O´Reylli; Bernando, Rodri, Reijnders; Foden Doku y Haaland.
Burnley: Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Ugochukwu, Cullen, Anthony; Foster.
Manchester City vs Burnley: últimos resultados
Manchester City
- Huddersfield 0-2 Manchester City
- Arsenal 1-1 Manchester City
- Manchester City 2-0 Napoli
Burnley
- Burnley 1-2 Cardiff
- Burnley 1-1 Forest
- Burnley 0-1 Liverpool