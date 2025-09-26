Premier League: Manchester City y Burnley se miden por la fecha 6

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Burnley. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Robert Jones.

El cotejo entre Manchester City y Burnley, por la fecha 6 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Burnley

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un resultado igualado, 1-1, ante Arsenal. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de empatar 1-1 ante Nottingham Forest. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 8 tantos.

Burnley muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y fue Manchester City quien ganó 3 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 3 PP).

Robert Jones es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 9 Manchester City 7 5 2 1 2 4 16 Burnley 4 5 1 1 3 -3

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Arsenal: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Manchester City y Burnley, según país