Matteo Pérez, futbolista de padre peruano, debutó oficialmente en Bayern Munich [VIDEO]

Y el día llegó. Matteo Pérez Vinlof, futbolista sueco de padre peruano, hizo su debut oficial en el primer equipo de Bayern Munich.

El lateral izquierdo de 18 años ingresó este domingo en la victoria de su equipo sobre Wolfsburgo (2-0) por la penúltima fecha de la Bundesliga.

El jugador de raíces peruanas entró a los 75 minutos por el español Bryan Zaragoza, y tuvo un buen desempeño en el tiempo que estuvo en cancha.

La cuenta oficial de Bayern Munich destacó el debut del peruano, quien llegó al club alemán hace dos años. "Raíces peruanas sobre el césped del Allianz Arena. ¡Enhorabuena por el debut con el primer equipo, Matteo Perez-Vinlöf!", escribió la cuenta oficial del Bayern en sus redes sociales.

De esta manera, Matteo Pérez se convierte en el tercer peruano en vestir la camiseta oficial del Bayern Munich, luego de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero.

Matteo Pérez debutó en la primera de Bayern. | Fuente: @SC_ESPN

Matteo Pérez y la polémica con la Selección Peruana

Previo a los encuentros amistosos de la Selección Peruana Sub con Costa Rica, José 'Chemo' del Solar indicó que se comunicó con los familiares de Matteo Pérez para de contar con el jugador en la Bicolor. Pero, recibió una respuesta negativa.

“Hemos hablado con la familia de Matteo. Hay interés nuestro, pero no de ellos. Así de concreto lo digo, eso es lo que ha pasado.", indicó en un primer momento.

"Nosotros les mostramos el interés para que ellos vengan a jugar con nosotros, ellos pueden jugar en este Sub 20, tienen la edad para estar en esta Sub 20, pero la verdad es que, por el momento, no tenían el interés", complementó.

Sin embargo, esto no sería así, según la familia de Pérez. El padre del futbolista comentó que nadie desde la FPF se comunicó con su hijo o con él para hacerle llegar el interés para convocarlo a la Sub 20 de Perú.

Während es für #Peretz das Bundesliga-Debüt ist (zuvor im DFB-Pokal gegen Münster im Einsatz), debütiert Matteo #PérezVinlöf für die Profis. Glückwunsch, Jungs! 👏 — FC Bayern München (@FCBayern) May 12, 2024

