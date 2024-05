Perú Sub 20 vs. Costa Rica EN VIVO vía FPF Play: se enfrentan en segundo partido amistoso en Videna

Perú vs. Costa Rica Sub 20 EN VIVO: se enfrentan este jueves 9 de mayo en el segundo amistoso internacional. El encuentro se disputará en el campo principal de Videna, en Lima, desde las 10:00 a.m. hora peruana y será transmitido EN DIRECTO por la señal de FPF Play. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Perú vs. Costa Rica: alineaciones confirmadas

Perú: William Falcón; Anderson Villacorta, Julinho Astudillo, José Amasifuen, Jean Lara, Carlos Gómez; Álvaro Rojas, Fabián Lora, Felipe Chávez; Juan Pablo Goicochea y Víctor Guzmán.

Costa Rica: Juan Carlos Brenes; Wlalter Ramírez, Julián González, Alejandro Arenas, Kenay Myrie; José Pablo Agüero, Dylan Masís, Matías Wanchope; Bryson Rodríguez, Juan Pablo Ledezma y Jorge Morejón.

La Selección Peruana Sub 20 se alista para el Sudamericano 2025 que se disputará en Arequipa. Bajo las órdenes de José ‘Chemo’ Del Solar, la Bicolor disputará su segundo encuentro amistoso ante Costa Rica.

En el primer cotejo, disputado el martes, la Blanquirroja venció 3-2 a los Ticos. Los goles fueron anotados por Juan Pablo Goicochea, Víctor Guzmán y Jems Tenorio.

En la previa, Del Solar expresó su fastidio por la decisión de los clubes de la Liga 1 Te Apuesto de no otorgarle a todos los futbolistas que seleccionó. De hecho, dio a entender que renunciaría a su cargo.

“Estoy diciendo muy claro que quiero ir con las mejores armas al Sudamericano y necesito a los jugadores para entrenar con ellos, conocerlos y realizar partidos de preparación. Si no cuento con ellos, no voy a poder conformar la mejor selección que yo quisiera”, dijo el DT.

💪🏻 𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒐#LaBicolor Sub 20 🇵🇪 quedó lista para su segundo amistoso internacional ante Costa Rica 🇨🇷.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/Fdn7GEln75 — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 8, 2024

¿Cuándo juega Perú vs. Costa Rica por amistoso internacional Sub 20?

El partido entre Perú vs. Costa Rica por Amistoso Internacional Sub 20 se juega este jueves 9 de mayo en el Estadio Videna FPF, en la ciudad de Lima (Perú).

¿A qué hora juega Perú vs. Costa Rica por el amistoso internacional Sub 20?

El partido está programado para empezar a las 10:00 a.m. hora peruana (09:00 a.m. hora de Costa Rica). El horario en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 9:30 a.m.

Costa Rica: 8:30 a.m.

Ecuador: 9:30 a.m.

Colombia: 9:30 a.m.

Chile: 10:30 a.m.

Paraguay: 10:30 a.m.

Bolivia: 10:30 a.m.

Venezuela: 10:30 a.m.

Argentina: 11:30 a.m.

Uruguay: 11:30 a.m.

México: 8:30 a.m.

Estados Unidos (Miami): 10:30 a.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 7:30 a.m.

💥 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗼𝘀𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹#LaBicolor Sub 20 🇵🇪 se vuelve a medir ante Costa Rica 🇨🇷.



📲 Disfruta del partido gratis a través de https://t.co/J4YSPElj0y#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/5Bv8ahfomt — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 9, 2024

¿Dónde ver Perú vs. Costa Rica vía TV por Amistoso Internacional Sub 20?

El partido será transmitido EN VIVO para Perú y el resto del mundo por la plataforma de FPF Play de forma gratuita. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

