Boca Juniors dispuesto a perder a una de sus figuras por fichar a Paolo Guerrero | Fuente: EFE

En las últimas semanas una de las noticias que más se ha propagado por los medios es el posible fichaje de Boca Juniors por Paolo Guerrero. Sin embargo no ha habido un acuerdo entre las partes, por ello el club xeneize va agotando todas su posibilidades para adquirir al 'Depredador', una de ellas un posible trueque, donde Boca estaría dsipuesto a perder una figura por fichar al delantero.

Según medios argentinos Boca Juniors cedería al centrocampista Emanuel Reynoso ya que es del agrado del entrenador de Inter de Porto Alegre, Eduardo Coudet, quien a parte ha manifestado su deseo que Guerrero se quede en Brasil.

"Me gustaría contar con Guerrero para el próximo año", declaró Coudet. Aunque también dijo que no tiene las garantías para que permanezca en el club. "No tenemos garantía de que Paolo se quede. Comenzamos a hablar ahora para saber con qué escuadrón comenzaré. Tengo que empezar a dar forma a lo que quiero", agregó.

Además, según el diario Olé, el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se contactó con Marcelo Medeiros, presidente de Inter de Porto Alegre, para mostrar su interés por Guerrero. "Román tuvo contacto con el presidente del Inter y mostró su interés por Guerrero. Por ello, Marcelo Medeiros le ofreció negociar por el peruano, en caso de no querer accionar la cláusula, y podría entrar en la transferencia algún jugador", señaló el medio argentino.