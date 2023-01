Paolo Guerrero no ha jugado profesionalmente en Alianza Lima. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero está cerca de Racing Club. Este viernes, desde Argentina informan que el delantero -formado en Alianza Lima- será parte de la 'Academia' para este 2023.

En su momento, hubo un contacto de Alianza Lima para que se produzca la llegada de Paolo Guerrero al equipo de La Victoria. Sin embargo, el tema no avanzó. Ahora que está a puertas de firmar por Racing Club de Avellaneda, el popular 'Depredador' fue consultado sobre por qué no se produjo su arribo al Alejandro Villanueva.

Y es que por medio de su cuenta de Instagram, Guerrero le respondió a un hincha blanquiazul quien cuestionó su inminente pase a uno de los tradicionales clubes de Argentina.

Paolo Guerrero, su fichaje a Racing y respuesta sobre Alianza Lima

La respuesta de Paolo Guerrero a un hincha aliancista. | Fuente: @guerrero9

"¿Racing? Paolo, era Alianza Lima", fue lo que le escribió un fanático al atacante en su más reciente publicación en la mencionada red social.

Rápidamente, el futbolista respondió. "Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés", fue lo que sostuvo el también exjugador del Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Avaí.

Los hinchas de Alianza continuaron con otras consultas de inmediato. No obstante, Paolo Guerrero únicamente dio réplica a quien mencionó el tema de su inminente fichaje a Racing Club.

Por otra parte, en tierras argentinas mencionan que el vínculo entre el peruano y el club será por una temporada. Su llegada a Avellaneda se dará este fin de semana.

Guerrero y lo que fue su último año

Hay que tener en cuenta que el último equipo del internacional con la Selección Peruana y mundialista en Rusia 2018 fue el Avaí de Brasil, elenco al que se unió para la segunda parte del 2022 tras recuperarse de una lesión en la rodilla que lo mantuvo nueve meses sin actividad.

En total participó de 10 partidos, cuatro de ellos como titular y todos en el Brasileirao. El peruano no pudo convertir goles y el club perdió la categoría.

