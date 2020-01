El fichaje del delantero a Boca Juniors aún no se define. | Fuente: AFP

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, evitó hablar de Paolo Guerrero durante su conferencia de prensa previa al regreso del club a las canchas por la Superliga Argentina. El extécnico de Alianza Lima aseguró que el partido ante Independiente es más importante.

"No... Hablemos del domingo. Listo, muchacho. Esto es más importante", dijo el DT de Boca Juniors tras la pregunta de un periodista sobre si había llamado a Paolo Guerrero.

El 'Depredador' se encuentra en la mira de Boca Juniors para esta temporada. Sin embargo, Guerrero aseguró que seguiría con Inter de Porto Alegre, su actual club, y que no había nada concreto con el 'Xeneize'. Pese a estas afirmaciones, su representante señaló que aún "existe la posibilidad" y que el posible fichaje "no está cerrado". Asimismo, el delantero no viajó con Internacional para el debut del técnico Eduardo Coudet en el Torneo Gaúcho.

Boca Juniors regresará a la Superliga Argentina este domingo 26 de enero ante Independiente por la fecha 17 del torneo. El encuentro será a las 7:45 p.m. (hora peruana, 9:45 p.m. en Argentina) en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera de Buenos Aires.