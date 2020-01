Paolo Guerrero no jugará con Internacional en el debut de Eduardo Coudet. | Fuente: Prensa SC Internacional

“¿Dónde va a jugar Paolo Guerrero?”, es la pregunta que día a día se repite respecto al futuro del delantero. Aún tiene contrato con Internacional de Brasil, pero todavía no es segura su permanencia, además, no será parte del equipo que iniciará con los partidos oficiales de la temporada, algo que coincide con el debut del entrenador Eduardo Coudet.

Internacional va a visitar hoy a las 7:30 pm al Juventude por el Campeonato Gaúcho en Caxias do Sul, ciudad a la que la delegación se trasladó ayer por la noche y de la que no fue parte Guerrero. Durante este comienzo de año, Paolo solo entrenó algunas veces con el resto del plantel del Inter y no estuvo presente el último sábado en el compromiso amistoso ante São José POA.

Esta situación sigue generando dudas en Porto Alegre por su continuidad, debido a que el mismo club no ha reportado alguna molestia del ‘9’ como para no ser considerado.

▶️ Treinamos, viajamos e chegamos em Caxias! Chegou a hora de estrear no Gauchão 2020. #VamoInter pic.twitter.com/oS5E36bwc3 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 23, 2020

Conocido el presente de Paolo, en Boca Juniors han vuelto a activar las operaciones por su fichaje. Desde Argentina, aseguran que para los xeneizes no es problema pagar los 4.5 millones de dólares de su cláusula de salida, pero el tema a resolver sería el contrato del futbolista, algo que habría cambiado. El capitán de la Selección Peruana habría bajado sus pretensiones económicas y Boca le terminaría haciendo un contrato por dos temporadas.

En las últimas horas, un llamado del mismo entrenador Miguel Ángel Russo a Guerrero, para expresarle su deseo de tenerlo en el equipo y hacerlo pieza fundamental, habrían convencido al jugador para decidirse por marcharse a Argentina.

A Paolo lo quieren en Boca Juniors, pero va contra el tiempo, debido a que el mercado de pases actual se cierra el 31 de enero.