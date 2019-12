Claudio Pizarro contó detalles sobre su amistad con Paolo Guerrero | Fuente: AFP

Dejó claro todo. El delantero de Werder Bremen Claudio Pizarro reveló detalles de su relación con Paolo Guerrero, con quien compartió vestuario en la Selección Peruana, pero luego ambos futbolistas perdieron la comunicación.

"Con Paolo tengo una buena relación, digamos. Es simplemente que después de todo lo que sucedió cuando él tuvo el problema que tuvo su mamá salió a decir algunas cosas que obviamente no eran ciertas. Posteriormente pidió disculpas, pero me sorprendió mucho que Paolo no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto. Porque él me conoce de muchos años", declaró Pizarro en una entrevista para El Comercio.

Además el 'Bombardero' manifestó que la relación con Paolo no es la misma que antes. "Él ha estado en mi casa acá. Yo lo he ayudado con muchas cosas. Siempre le tuve una estima muy grande. Después de eso, no hemos tenido la misma relación o no ha habido ese contacto que había antes", agregó.

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero jugaron juntos en la Selección Peruana por tres eliminatorias consecutivas (desde 2004). Además participaron en dos Copa América (2007 y 2015).

