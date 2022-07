Lapadula reaccionó al fichaje de Guerrero por Avaí, quien no descartó volver a la Selección | Fuente: Avaí / EFE

A los 38 años va por un nuevo reto en su carrera. Paolo Guerrero fue presentado este sábado como nuevo jugador del Avaí. El elenco de Florianópolis será el cuarto equipo del ‘Depredador’ en el fútbol brasileño, uno que lo acoge tras un periodo de nueves meses sin haber tenido club por estar enfocado en el proceso de recuperación por molestias en la rodilla derecha.

Avaí, que con Paolo Guerrero espera alejarse de la zona de descenso y tentar por los puestos de clasificación internacional en el Brasileirao, compartió en sus redes sociales diversas publicaciones sobre el atacante en su acto de bienvenida, aunque hubo una que destacó por delante del resto.

En el ‘post’ con fotografías de Guerrero, con la leyenda “A-CA-BOU O CAÔ”, resaltó un comentario de Gianluca Lapadula, quien ha compartido con Paolo en la Selección Peruana.

El ‘Bambino’ comentó con los ‘emojis’ de fuego al nuevo ciclo que encarará Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero aún piensa en la Selección Peruana

Paolo Guerrero fue presentado en el Avaí de Brasil | Fuente: Instagram

Paolo Guerrero no llegó a coincidir en el campo con Gianluca Lapadula cuando ambos formaron parte de la misma convocatoria de la Selección Peruana. Un debate constante fue si podía compartir el ataque, pero Ricardo Gareca apostó por solo un delantero cuando tuvo la oportunidad.

A pesar de ello, existió una buena relación entre los dos centrodelanteros, recordando que Gianluca Lapadula agradeció a Paolo Guerrero que pueda utilizar el dorsal ‘9’ en la ‘bicolor’. Pero la opción de ver a los atacantes haciendo dupla no está descartada, al menos desde el lado del ‘Depredador’, quien no le cierra las puertas a la selección.

“¿Jugar por Perú? Desde luego, yo me siento muy bien. Hice una recuperación larga para estar al 100 % y después definir mi futuro, por eso que yo decidí después de que quedé 100 % bien. Avaí me consultó para venir al club y acepté el desafío. Físicamente me siento óptimo, el problema era mi lesión que ya quedó atrás. Ahora estoy bien y si yo vine aquí, por qué no podría jugar por mi selección”, expresó Guerrero.

Gianluca Lapadula en la pretemporada de Benevento. Le queda contrato hasta junio del 2023 | Fuente: Benevento

¿Gianluca Lapadula se va al Cagliari?

Gianluca Lapadula, actual primera opción para ser el ‘9’ de la Selección Peruana, busca resolver su futuro a nivel de clubes. El Cagliari de Italia, que disputará la Serie B, es el elenco más interesado en ficharlo y falta acordar con el atacante el tema contractual y salarial, pues el entendimiento con Benevento (dueño de su pase) está dado, según reporta ‘Corriere dello Sport’.

Gianluca Lapadula trabaja físicamente con Benevento, aunque no forma parte de la pretemporada. Este sábado, su elenco enfrentó en amistoso al Cosenza de Italia y el ‘Bambino’ no tuvo acción.





