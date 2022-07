Agustín Lozano negó filtración desde la FPF por la reducción salarial de Ricardo Gareca | Fuente: FPF / EFE

Ricardo Gareca no es más el entrenador de la Selección Peruana. Tras más de siete años, el proceso del ‘Tigre’ no continúa al no haberse concretado su renovación de contrato a pesar de las intenciones manifestadas de su parte y de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En la despedida del argentino, su abogado Mario Cupelli precisó que la decisión no se debió a temas económicos, pero apuntó a modificaciones en las cláusulas que anteriormente ya se tenían acordadas.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, se pronunció unos días después de la salida de Ricardo Gareca y consultado por detalles del contrato del entrenador argentino, dijo desconocer los puntos del vínculo entre el ‘Tigre’ y el ente rector del fútbol.

“Hasta ahora, a pesar de que soy presidente de la Federación, no conozco el contrato del profesor Ricardo Gareca”, contó en ‘Canal N’.

Agustín Lozano mencionó no poder revelar las razones puntuales para que Ricardo Gareca finalmente desista de seguir al frente de la Selección Peruana.

“Después de los informes recibidos yo sé cuáles han sido las razones. No las puedo revelar”, señaló.

¿Filtración de la FPF por la renovación de Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca se despidió de la Selección Peruana después de 7 años y 3 meses | Fuente: EFE

Uno de los puntos relacionados a la operación entre la Federación Peruana de Fútbol y Ricardo Gareca fue el aspecto económico. La reunión del miércoles 13 de julio en Buenos Aires fue cancelada por el argentino. Al entorno del técnico le disgustó las nuevas condiciones que la entidad quería establecer en el nuevo contrato, donde se hallaba el monto de reducción salarial.

Sobre el tema de reducción salarial, Agustín Lozano dijo que no hubo filtración desde la FPF por la decisión que se iba a tomar. “Jamás, nunca”, resaltó.

El abogado Mario Cupelli tocó ese punto, señalando una “falta de confidencialidad” que el comando técnico de Ricardo Gareca no realizó. "Esta falta de confidencialidad y 40% que se vio evidenciada con anterioridad a esa reunión, por parte de un sector de la prensa que lo adelantó. Insisto en confidencialidad. Podría uno investigar si esa confidencialidad fue violada, pero por indicación del comando técnico no lo vamos a hacer. Simplemente no se llegó a un acuerdo", dijo.

Agustín Lozano presidirá la Federación Peruana de Fútbol hasta el 2025 | Fuente: FPF

¿Cuándo se conocerá al nuevo entrenador de Perú?

Sin la continuidad de Juan Carlos Oblitas como director deportivo, la Federación Peruana de Fútbol está en la búsqueda de un reemplazante. El ente le propuso el cargo a Roberto Silva, representante de la Agremiación de Futbolistas, pero desestimó la figura.

La cronología de hechos apuntaría primero al nombramiento de un director deportivo para que el designado trabaje en la gestión de conseguir al nuevo entrenador de Perú.

La Selección Peruana tiene programado un partido amistoso para el 24 de setiembre en Estados Unidos contra México, es decir, quedan dos meses por delante hasta la fecha del cotejo.





