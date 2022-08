Paolo Guerrero debutó con Avaí enfrentando a América Mineiro | Fuente: Avaí

Pasaron largos nueve meses para su reaparición en el campo. Paolo Guerrero volvió a la actividad de manera oficial vistiendo la camiseta del Avaí de Brasil, elenco que sorprendió con el fichaje del ‘Depredador’. Con el ‘León’, el delantero peruano se estrenó en el actual Brasileirao, sumando veinte minutos de juego en la derrota frente a América Mineiro.

Paolo Guerrero, en su presentación, dijo estar mentalizado en cumplir con los objetivos trazados por Avaí, los cuales apuntan directamente a permanecer en la categoría. Su equipo apenas ganó uno de los últimos ocho encuentros en el Brasileirao, por lo que está a un punto de caer en zona de descenso.

Son tres derrotas consecutivas las de Avaí y el reto que se avecina no será nada sencillo. Por la fecha 21 del certamen, su rival será Corinthians, escolta del líder en la clasificación. Para el choque con el ‘Timao’, las miradas las atrajo Paolo Guerrero.

¿Paolo Guerrero se lesionó en Avaí?

Paolo Guerrero firmó contrato con Avaí hasta noviembre del 2022 | Fuente: Avaí

El último martes Avaí regresó a los entrenamientos ya teniendo la mira puesta en Corinthians. Mientras los futbolistas que fueron titulares ante América Mineiro tuvieron cargas ligeras y trabajos regenerativos, los que no alinearon, como Paolo Guerrero, sí tuvieron más exigencia a nivel técnico y táctico.

Un día después de ello, Paolo Guerrero no pudo completar toda la práctica, cuando ya la totalidad del plantel estaba a las órdenes del entrenador Eduardo Barroca.

El delantero peruano de 38 años comenzó la jornada con los movimientos iniciales junto al resto del grupo, pero en el desarrollo de los entrenamientos sintió molestias en el aductor y tuvo que retirarse pronto de la sesión, según apuntó ‘Globoesporte’.

Guerrero se perdió el trabajo táctico del día, no obstante, la mencionada fuente precisa que su retiro anticipado se debió únicamente a un tema de prevención, por lo que no está descartado para medir fuerzas con Corinthians, su exequipo, el sábado 6 de agosto.

Paolo Guerrero y la Selección Peruana

Paolo Guerrero afronta una nueva etapa en su carrera y en palabras del delantero cree tener opciones de ser convocado a la Selección Peruana, dependiendo de su esta de forma con Avaí.

Así, el nuevo seleccionador, Juan Reynoso, se refirió este miércoles a Paolo Guerrero en su presentación, detallando que su nivel futbolístico decidirá si vuelve a la disciplina de Perú.

"Lo que marca siempre si eres convocado o no, no es tu edad, sino tu presente. No he tenido suerte de hablar ni con Paolo Guerrero ni con Jefferson Farfán, pero si ellos están bien y recuperan su nivel, las puertas de la selección están abiertas”, mencionó Juan Reynoso.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando no dormimos lo suficiente?

Miles de personas madrugran para trabajar y regresan a casa muy tarde, sin tener opción a dormir las horas necesarias para nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con nuestra salud cuando no se duerme lo suficiente? El doctor Elmer Huerta lo explica.