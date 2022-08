Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son los goleadores históricos de la Selección Peruana | Fuente: FPF / AFP

Juan Reynoso fue presentado este miércoles en conferencia de prensa como nuevo entrenador de la Selección Peruana. Para el exdefensa, que también portó la cinta de capitán de la ‘bicolor’, su llegada a la Videna es un “sueño de vida” y resaltó que trabajará también para la mejora del fútbol nacional en general.

El sucesor de Ricardo Gareca en el banquillo de la Selección Peruana respondió a diversos temas, siendo uno de ellos relacionados a los delanteros Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

Ambos atacantes cuentan con la distinción de ser los máximos goleadores históricos de la Selección Peruana, no obstante, no fueron citados a los últimos partidos del equipo, siendo el motivo que no se encontraban aún la plenitud de sus condiciones.

"Lo que marca siempre si eres convocado o no, no es tu edad, sino tu presente. No he tenido suerte de hablar ni con Jefferson ni Paolo, pero si ellos están bien y recuperan su nivel, las puertas de la selección están abiertas”, mencionó Juan Reynoso.

¿Guerrero y Farfán volverán a la Selección Peruana?

Paolo Guerrero (39) y Jefferson Farfán (27) son los goleadores históricos de la Selección Peruana

Durante todo el proceso de Ricardo Gareca, el técnico argentino siempre contempló la presencia de ambos delanteros. Los dos compitieron en el Mundial Rusia 2018, pero tras el mismo certamen tuvieron menor participación en la ‘bicolor’.

Para las Eliminatorias Qatar 2022, Jefferson Farfán estuvo en 7 partidos, donde solo en uno fue titular. Por su parte, Paolo Guerrero se hizo presente en 5 cotejos, comenzando las acciones tres veces. Ninguno anotó.

Paolo Guerrero, que volvió a la actividad con el Avaí de Brasil, cumplirá 39 años en enero y no descarta seguir en la Selección Peruana ante una convocatoria. En tanto, Jefferson Farfán, que llegará a los 38 años en octubre próximo, pertenece a Alianza Lima, aunque no ha jugado un solo minuto en esta temporada de la Liga 1 Betsson.

Juan Reynoso dirigirá a la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Juan Reynoso y el contacto con los jugadores de la Selección

Juan Reynoso manifestó haber entrado en contacto con algunos jugadores que formaron parte de las últimas convocatorias de la Selección Peruana. El entrenador reveló existir el deseo de “revancha” en los deportistas para luchar nuevamente por la clasificación a un mundial.

“Los jugadores con lo que he hablado están con sed de revancha. El presente de cada uno va a marcar si es convocado o no, más allá de un perfil", agregó.

En setiembre será la próxima ventana internacional FIFA, donde la Selección Peruana ya tiene pactado un amistoso con México (24). Aquel día será el debut de Juan Reynoso, pero la FPF busca gestionar otro cotejo más para ese periodo.





