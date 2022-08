El debut de Juan Reynoso en la Selección Peruana tendrá que esperar todavía hasta setiembre. El sábado 24 de ese mes, la ‘bicolor’ medirá fuerzas en un amistoso internacional con México. | Fuente: Selección Peruana

El proceso de Juan Reynoso al mando de la Selección Peruana ya está en marcha. Este miércoles, colocó la firma que lo convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de la ‘bicolor’. Su acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es por las próximas Eliminatorias Sudamericanas, las que apuntan a la clasificación para el Mundial Canadá/Estados Unidos/México 2026.

El debut de Juan Reynoso en la Selección Peruana tendrá que esperar todavía hasta setiembre. El sábado 24 de ese mes, la ‘bicolor’ medirá fuerzas en un amistoso internacional con México. Además, en aquella ventana internacional FIFA se pactaría otro encuentro de preparación.

Si bien aún falta más de mes y medio para el Perú vs. México, Juan Reynoso ya puso en marcha su trabajo. RPP Noticias pudo conocer que el estratega viajará a Arequipa para presenciar el partido de Melgar frente a SC Internacional por la Copa Sudamericana.

Ese jueves, por el partido de ida de los cuartos de final (5:15 p.m.), Melgar recibirá al elenco de Porto Alegre en el Estadio Monumental de la UNSA.

Reynoso verá en acción a Melgar por la Copa Sudamericana

Melgar enfrentará a SC Internacional por cuartos de final de la Copa Sudamericana | Fuente: AFP

Melgar es el único equipo peruano que se mantiene en actividad a nivel internacional. Los arequipeños superaron la fase de grupos de la Copa Sudamericana de la mano de Néstor Lorenzo y en la instancia de octavos de final dejaron atrás al Deportivo Cali de Colombia. Ahora, con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, buscarán el golpe en la ronda de cuartos.

Juan Reynoso, además, ha tenido un paso destacado por Melgar. Es el equipo al que dirigió por mayor cantidad de tiempo, destacando el título nacional en el 2015. El ‘Cabezón’ llegó a entrenar a algunos jugadores que continúan en el plantel rojinegro.

El ‘Dominó’, además de su papel en el ámbito internacional, es el equipo que marcha en la cima de la tabla acumulada de la Liga 1. Melgar (50) supera en la clasificación a Sporting Cristal (48) y Alianza Lima (46).

🎙 Juan Reynoso: "Hoy me toca llegar con mucha energía, ganas y ilusionado de sumar. Vengo con la intención de que la Selección se siga potenciando competitivamente". #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/OYjntaDScN — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 3, 2022

Juan Reynoso y sus retos para la Liga 1

Juan Reynoso tendrá como principal responsabilidad a la Selección Peruana a nivel absoluto, no obstante, el entrenador afirmó que tiene como meta ayudar a la evolución del fútbol formativo y la Liga 1.

“Vengo con toda la ambición de colaborar en todo sentido. Me interesa el trabajo en la selección, en el día a día para seguir haciendo un equipo competitivo, pero me interesa aún más ayudar para mejorar el fútbol de menores, tener una liga más competitiva, para tratar de asesorar en la capacitación de los profesores. Es lo que más me mueve”, explicó Juan Reynoso en su presentación.





