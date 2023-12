Paolo Guerrero: "El único equipo por el que jugaría en Perú es Alianza Lima"

Paolo Guerrero terminó contrato con Liga Deportiva Universitaria de Quito tras consagrarse campeón del fútbol ecuatoriano, completando así el doblete luego de ganar también la Copa Sudamericana. El conjunto albo desea seguir con el delantero de 39 años, pero todavía evalúa el siguiente paso en su carrera.

En entrevista con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, el capitán de la Selección Peruana fue consultado sobre la posibilidad de llegar a la Liga1, donde resaltó que el único nacional que representaría es Alianza Lima, elenco del que es declarado aficionado.

“Por el único equipo que jugaría es Alianza Lima, el único equipo. Para mí eso ya está claro”, declaró Paolo Guerrero, descartando algún eventual interés de otras instituciones.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¿Por qué Paolo Guerrero no llegó a Alianza Lima?

Paolo Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, se formó en las divisiones inferiores de Alianza Lima, pero no llegó a debutar a nivel profesional. Se marchó a Alemania, retornó a Sudamérica y, aunque su nombre se acercó en diversos momentos al elenco blanquiazul, su fichaje nunca se concretó. El ‘Depredador’ contó los episodios del 2022 y 2023 cuando, dijo, intentó llegar a La Victoria.

"Soy hincha de Alianza a muerte. Nada lo va a cambiar. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué ir a Alianza, pero me rechazaron los directivos”, mencionó.

"Yo buscaba la manera de llegar por todos lados. Después le di la autorización a un representante chileno para que me negocie en esa época. Estaba José Bellina. Dije, buenos son amigos y que hablen. No volví a tener noticias", remarcó.

"Lo cuento para que sepan el sacrificio que hice para jugar en Alianza Lima. Les dije (al club) 'no tengo tiempo de recuperación. No puedo llegar así, tengo que llegar jugando. La gente va a querer que juegue y no voy a estar apto'. Lo volví a contactar y le dije llámame si puedes. Le mandé un mensaje cuando salí de Racing. Me dijo que me llamaba terminando una reunión. Hasta ahora sigo esperando la llamada", dijo Paolo Guerrero.

Descentralizado Paolo Guerrero: "En Perú solo jugaría por Alianza Lima"

Paolo Guerrero y la Copa Libertadores

De continuar en Liga de Quito, Paolo Guerrero tendrá la opción de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, competición que -reveló- tiene como gran objetivo conquistar.

"Mi mayor anhelo es ganar la Copa Libertadores. Si llega un nuevo técnico, deberá trabajar desde cero, desarrollar su idea de juego y amoldarse al plantel. Con el profe’ Zubeldía se harían las cosas más fáciles”, expresó.

Guerrero cuenta con 18 goles en la Copa Libertadores, integrando el ‘top 50’ de anotadores históricos del certamen sudamericano. La última vez que la disputó fue en 2020 y su mejor participación se dio en 2019 con SC Internacional, cuando llegó hasta la instancia de cuartos de final.

NUESTROS PODCASTS

El Machupicchu del Norte y la Casa de los pitufos de Apurímac, destinos turísticos del Perú que debes conocer

En un año donde las visitas a destinos icónicos como Machu Picchu se vieron restringidas por la alta concentración de personas y problemas en el sistema de adquisición de boletos, repasamos algunos destinos turísticos poco conocidos pero altamente disfrutables para los turistas nacionales y extranjeros que deseen llevarse algo nuevo de la aventura en el país.