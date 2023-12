Paolo Guerrero sobre Pizarro: "Siempre he sido hincha de Claudio, lo he llenado de elogios"

Paolo Guerrero y Claudio Pizarro son dos de los mejores delanteros de la historia del fútbol peruano. Ambos se conocieron en Alemania, donde el 'Bombardero' ya era figura en Bayern Munich. En esa etapa formaron una estrecha amistad, aunque en los últimos años ambos caminos se separaron.

En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP, Paolo Guerrero habló sobre su distanciamiento con Pizarro."No he tenido la oportunidad de conversar con Claudio, fue a raíz del doping que nos alejamos un poco".

A continuación, Guerrero dijo que "siempre he sido hincha de Claudio por lo que hizo afuera y por la selección. He tenido una admiración; aparte fue goleador en Alianza, que es el equipo donde surgí".

También descartó algún problema con el goleador histórico de Werder Bremen. "Yo nunca tuve ningún problema con él y espero que él conmigo tampoco, nunca dije nada sobre él, más bien siempre lo he llenado de elogios y lo he respetado", sostuvo el '9', que evalúa su continuidad con LDU de Ecuador.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Guerrero sobre las críticas desde Perú y Alianza

"Yo no me meto con nadie en Perú, nunca criticó a la gente, nunca hablo mal de nadie y la gente sí conmigo, y no sé por qué. Bueno, será por algo bueno que esté haciendo, no tiene nada que ver con Claudio lo que estoy diciendo", puntualizó.

Asimismo, el 'Depredador' indicó que Alianza Lima lo rechazó previo a su fichaje a Racing Club.

"Soy hincha de Alianza a muerte. Es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta al equipo. Antes de ir a Racing busqué ir a Alianza, pero me rechazaron", culminó.

Selección Peruana Paolo Guerrero habló de su relación con Claudio Pizarro

NUESTROS PODCAST

¿Por qué las mujeres embarazadas sienten náuseas?

En un estudio se identificó una hormona que podría explicar los vómitos durante el embarazo. El Dr. Elmer Huerta nos da los detalles.