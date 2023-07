Paolo Guerrero y su confesión más sincera: "No pienso en dejar el fútbol, me cuesta pensar que queda poco tiempo"

Paolo Guerrero fue noticia la semana pasada por su repentina salida de Racing Club. De acuerdo con el presidente del cuadro de Avellaneda, "fue totalmente imposible retenerlo" debido a que ya no era "feliz" en el equipo.

Ante las diversas noticias vertidas sobre su futuro, el atacante peruano brindó una entrevista para ESPN donde habló de su salida de Racing y su futuro inmediato.

En primera instancia, el futbolista de 39 años confesó que su salida de Avellaneda estaba pactada y conversada con el presidente de la institución. "Cuando llegué, le dije que no venía por plata, venía porque quería jugar. Y cuando me fui, me dijo: te has comportado como un caballero hasta el día de hoy", indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que siempre es importante que un técnico te quiera en el equipo. "Yo tengo claro que el entrenador te tiene que querer, que tenga una conversación contigo. El futbolista se siente con confianza si el técnico te llama. Hablé con Gago. Quería saber mis expectativas".

Paolo Guerrero no piensa en el retiro

En tanto, indicó que no tiene pensado retirarse del fútbol y que está analizando algunas propuestas.

"Toda mi vida fue fútbol, concentraciones, pretemporadas, el vestuario, son cosas lindas que no tienen precio. Mi casa se volvió el hotel, hasta el día del partido... y dices: 'esto es mi vida'. Y después uno no lo quiere dejar (...) El fútbol es mi vida. No pienso en dejarlo", indicó en un primer instante.

"Estoy para jugar. Estoy analizando propuestas, esperando donde yo creo que voy a jugar. Quiero jugar, para eso me cuido, para eso trabajo, para eso soy profesional".

La diferencia de entre el fútbol brasileño y argentino

Por último, Paolo Guerrero comparó el nivel del fútbol brasileño y el fútbol argentino. A su criterio, en Brasil tenía más espacios, mientras que en Argentina los equipos son más cerrados.

"Ahora veo la diferencia del brasileño con el fútbol argentino. En el futbol brasileño hay más espacios, se juega más. En el futbol argentino te jalan, hay poco espacio. Más que tiempo, me faltó confianza", finalizó.

