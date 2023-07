Paolo Guerrero reveló el motivo por el cual no llegó a Alianza Lima en el 2022: "No estaba listo"

Paolo Guerrero ha tenido una semana convulsionada. El último jueves, el atacante nacional abandonó Racing Club de mutuo acuerdo, noticia que sorprendió a los fanáticos argentinos y peruanos.

Pasada la tormenta, el delantero de 39 años rompió su silencio. En una entrevista para ESPN, el futbolista confirmó que está analizando algunas propuestas.

"Estoy analizando propuestas, esperando donde yo crea que pueda jugar. Yo quiero jugar, para eso me cuido, pare eso soy un profesional", indicó en un primer momento.

Al ser consultado sobre su futuro y dónde piensa retirarse, indicó que le encantaría hacerlo en Alianza Lima. Es más, enfatizó que tuvo una propuesta concreta del equipo íntimo, pero no la aceptó porque no se encontraba en las mejores condiciones.

"Era lo que yo quería (sobre el retiro en Alianza Lima), y siempre he dicho que quería retirarme en Alianza, siempre lo dije", empezó diciendo Paolo Guerrero. "En el 2022, me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero no estaba listo para ir a Alianza Lima. Yo no iba a firmar un contrato cuando tenía que pasar por muchos procesos. Le pasó a un compañero mío, firmó por Alianza y él estaba en proceso de recuperación y la gente: 'ya tiene que estar, ya tiene que estar'. Y te van apurando, y te van apurando. Entonces, dije: 'yo voy a ir para que después me pase lo mismo'. No. Me recupero al 100% y cuando el día que yo esté bien, voy a jugar al fútbol", complementó.

Su acercamiento a Boca Juniors

Por otro lado, al ser consultado sobre si tuvo alguna propuesta de Boca Juniors, afirmó que sí estuvo cerca del cuadro Xeneize. Es más, dijo que mantuvo distintas conversaciones con Juan Román Riquelme.

"En algunas oportunidades, sí, sobre todo en el último tiempo que estaba en el Inter. Estaba en constante comunicación con Román. En el 2022, me fueron a ver a Perú, pero estaba en proceso de recuperación", afirmó en un primer instante.

"Tenía la propuesta de Alianza, pero no podía. Al final, no se llegó a un acuerdo porque no estaba y ellos necesitan un delantero. Si ellos me llamaban ahora sería diferente, pero eso vine a Racing", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Paolo Guerrero no piensa en el retiro

Por último, el atacante nacional habló de su retiro. Según indicó, le cuesta pensar que queda poco tiempo para ser profesional.

"Toda mi vida fue fútbol, concentraciones, pretemporadas, el vestuario, son cosas lindas que no tienen precio. Mi casa se volvió el hotel, hasta el día del partido... y dices: 'esto es mi vida'. Y después uno no lo quiere dejar (...) El fútbol es mi vida. No pienso en dejarlo. Me cuesta pensar que queda poco tiempo", indicó en un primer instante.

"Estoy para jugar. Estoy analizando propuestas, esperando donde yo creo que voy a jugar. Quiero jugar, para eso me cuido, para eso trabajo, para eso soy profesional", indicó.

NUESTROS PÓDCAST

FDA aprueba medicamento para el Alzheimer

La FDA de Estados Unidos aprobó el uso de un medicamento que ralentizaría el Alzheimer. El Dr. Elmer Huerta nos explica de qué se trata.