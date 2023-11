Va con todo, LDU Quito confirmó que buscará la renovación de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero ha tenido un nuevo renacer en LDU Quito. El atacante peruano llegó a mitad de temporada al cuadro ecuatoriano, tras su paso por Racing Club, y se hizo titular desde el primer partido.

Sin embargo, solo firmó hasta finales del 2023 y la gran pregunta que se han hecho los hinchas Albos es que si el delantero peruano se quedará para el 2024.

Ante ello, Esteban Paz —dirigente de LDU- indicó que empezarán a trabajar en la renovación del Depredador y que la voluntad del futbolista es quedarse en el equipo.

Paolo Guerrero quiere quedarse en LDU Quito

En conversación con Radio La Red, Paz indicó que el técnico Luis Zubeldía le indicó que Paolo Guerrero tiene la intención de quedarse en LDU Quito y que ahora empezarán a trabajar en su renovación.

“Una vez que ya hemos definido y allanado el camino con Luis (Zubeldía), entiendo que él ya habló con Paolo (Guerrero) y me manifestó que estaba esperando su ratificación al frente de Liga para tomar la decisión de continuar”, indicó en un inicio.

“Es una gran noticia que quiera quedarse. Yo personalmente no he conversado con Paolo (Guerrero) porque estaba fuera, con su selección nacional, y lo poco que hemos charlado no se centró en la renovación, esto con la intención de no entrar en ningún tipo de conflicto o aspereza que pueda provocar algún tipo de complicación”, complementó el directivo.

“Ahora sí es mi responsabilidad salir a allanar el camino con los representantes de Paolo para poder llegar a un acuerdo”, finalizó.

Paolo Guerrero ha disputado diecisiete partidos con LDU Quito y ha anotado siete goles.

