Ricardo Gareca ovacionado por los hinchas en la despedida de Carlos Lobatón [VIDEO]

El Estadio Alberto Gallardo se vistió de gala esta tarde de domingo por la despedida de Carlos Lobatón.

Entre las principales estrellas invitadas al partido estuvo Ricardo Gareca, quien dirigió a 'Loba' en su paso por la Selección Peruana, y quien tuvo un recibimiento espectacular por parte de la hinchada Celeste.

Recibimiento de Ricardo Gareca en el Alberto Gallardo. | Fuente: @Liga1Play

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Ricardo Gareca ovacionado por los hinchas que llegaron al Alberto Gallardo

Previo al encuentro entre las estrellas de Sporting Cristal y de la Selección Peruana, fueron desfilando uno a uno todos los invitados al partido.

Primero lo hicieron los de la Bicolor y después los del cuadro Celeste. Tras ello, se anunció la presencia de Ricardo Gareca, quien salió al campo de juego junto a José Soto y Jefferson Farfán.

De inmediato, las cuatro tribunas del Alberto Gallardo se pararon y empezaron a corear su apellido y realizaron algunos cánticos como Salud, Gareca o Gareca selección.

El técnico respondió el saludo de los fanáticos con una sonrisa y alzando los brazos.

Ricardo Gareca hablando de Carlos Lobatón. | Fuente: @Liga1Play

Ricardo Gareca y su opinión sobre Carlos Lobatón

Luego de la presentación, Ricardo Gareca habló sobre la pegada de Carlos Lobatón y destacó que era uno de los capitanes de la Selección Peruana.

"Le pegaba espectacular (...) Estaba Claudio (Pizzaro), estaba Paolo (Guerrero). No me acuerdo quién seguía de capitán en ese momento. Jefferson (Farfán) también. Estaban un montón de jugadores muy importantes. Estaba el Loco Vargas también. No me acuerdo bien cuál fue el primer capitán", complementó.

Por último, se le preguntó sobre el presente de la Bicolor en Eliminatorias Sudamericanas, pero no se quiso pronunciar al respecto. "No, solamente voy a hablar del partido de (Carlos) Lobatón", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Nuevo procedimiento migratorio para extranjeros en el Perú

Los ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular o que hayan cometido actividades ilícitas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana serán sancionados con la expulsión de nuestro país en un plazo de 48 horas. En el presente informe conozca en que consiste el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional que aprobó el gobierno para regularizar el ingreso y salida de ciudadanos extranjeros del país.