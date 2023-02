Paolo Guerrero | Fuente: Racing

Racing dio a conocer la lista de sus jugadores concentrados para el duelo ante Tigre de este domingo a partir de las 7:30 pm en el 'Cilindro' de Avellaneda y una de las grandes novedades es que Paolo Guerrero ha sido considerado para poder disputar el encuentro.

El delantero peruano podría tener su ansiado debut con el club argentino ya que, como se recuerda, hasta el momento todavía no ha podido sumar minutos desde que se incorporó a los trabajos junto a sus compañeros bajo las órdenes de Fernando Gago.

Asimismo, otro de los peruanos concentrados para este encuentro es Catriel Cabellos, joven jugador de nacionalidad argentina y peruana que ha defendido a la 'blanquirroja' en el último Sudamericano Sub 20 y que viene siendo observado por el entrenador Juan Máximo Reynoso.

Por su parte, Paolo Guerrero, delantero peruano de 39 años, ha podido entrenar esta semana a la par de sus compañeros y, según información de la prensa argentina, tiene chances de sumar minutos en el duelo ante Tigre e, incluso, poder ir desde el arranque.

El duelo entre Racing y Tigre por la jornada 3 de la Liga de Argentina está pactado para este domingo 12 de febrero a partir de las 7:30 pm en el estadio Presidente Perón de la 'Academia'.

¿Polémica entre Guerrero y Alianza?

Cuando era inminente el fichaje de Paolo Guerrero por Racing Club, el goleador histórico de la Selección Peruana respondió al comentario de un usuario en la red social Instagram que apuntaba debía jugar por Alianza Lima.

“Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés", escribió Guerrero. No obstante, el presidente del Fondo Blanquiazul desmintió esa expresión.

“Paolo Guerrero es un gran jugador. Es un ídolo del fútbol peruano, el máximo goleador de la selección, es un jugador de primer nivel que ha logrado cosas que muy pocos futbolistas lograron en el mundo. Es de los mejores centrodelanteros del Perú, pero no fueron así las cosas. Esperemos que en Racing le vaya excelente, como todo peruano”, remarcó.