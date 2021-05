Paolo Guerrero juega en el Inter desde el 2018. | Fuente: AFP

La posible salida de Paolo Guerrero del Inter de Porto Alegre ha sido noticia en los últimos días. Vinicíus Prates, agente del delantero de la Selección Peruana, confirmó el pedido de la rescisión del contrato, aunque este lunes se dio a conocer un nuevo capítulo sobre el futuro del 'Depredador'.

En entrevista con el programa Fúbol como Cancha de RPP Noticias, el periodista brasileño de Globoesporte, Eduardo Deconto, reveló que Paolo Guerrero no ha descartado continuar en el Inter, pese a su molestia por la forma cómo se viene tratando el tema de su renovación.

Eso sí, los problemas financieros sería un gran escollo para alargar el vínculo entre Guerrero en Inter que comenzó en 2018. "Paolo Guerrero no ha descartado quedarse en Inter. Pero el club tiene problemas financieros, tienen que charlar para ver si es que se queda en el 2022", señaló.



"La reunión entre Inter y Paolo iba a ser hoy, pero el agente está esperando una llamada. Es cierto que ocurrirá hasta antes del final de la semana", agregó.

Asimismo, Deconto señaló que por el momento Guerrero no es "prioridad" para el entrenador Miguel Ángel Ramírez, debido que aún no está en su pico de rendimiento. "Miguel Ángel Ramírez no tiene a Paolo Guerrero como prioridad porque todavía no está en su 100%. Paolo es mundialista, es otro nivel, pero quiere que esté en todo su nivel", sostuvo,

"La información que tengo es que Paolo está molesto con Inter de Porto Alegre por la poca claridad sobre su futuro", culmino el periodista especializado en información del club 'colorado'.

Hay que indicar, que desde Brasil también se dio a conocer que el Atlético Mineiro está a la expectativa de cómo se resuelve la presencia del mundialista peruano en el Inter.





