En las últimas semanas Renato Tapia ha sido noticia en los medios argentinos y peruanos, ya que al igual que Paolo Guerrero se sumó a los intereses que ha mostrado Boca Juniors. Ante ello el entrenador de Selección Peruana, Ricardo Gareca, dijo que el volante del Feyenoord sería un jugador importante para el cuadro xeneize.

"En cuanto a Renato Tapia creo que hay un interés de parte de Boca, él puede jugar en diferentes posiciones, creo que es un jugador con características importantes para Boca, pero no podría decir más. Para la selección es fundamental, su especialidad es volante de contención", declaró Gareca en una entrevista con TyC Sports.

Además el estratega argentino aclaró que en ingún momento recomendó al 'Depredador' a Boca Juniors. "Lo de Paolo Guerrero es bueno aclararlo porque la gente del inter salió a atacarme pensando que yo lo recomendé a Boca. Yo no recomendé a nadie. A mi me llamaron por Paolo pero para preguntarme cómo son las características de él como persona no como jugador", agregó.

Aunque las negociaciones entre Paolo Guerrero y Boca Juniors se han congelado y de momento no hay nada concreto, lo más probable es que en los órixmos días se resuelva el futuro del 'Depredador'.

Ricardo Gareca describió a Renato Tapia, el volante peruano que interesa en Boca. pic.twitter.com/fJeMQ9cwFP — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2020