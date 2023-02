Ricardo Gareca ha enfrentado a Ecuador en Eliminatorias y Copa América. | Fuente: AFP

No es un secreto a voces que Ricardo Gareca se puede convertir, en los próximos días, en el nuevo director técnico del combinado de Ecuador.

Y es que el mismo Ricardo Gareca ha confirmado las negociaciones con la Selección de Ecuador para reemplazar a su compatriota Gustavo Alfaro, quien salió del puesto tras pasar por el Mundial Qatar 2022. Ante ello, Pervis Estupiñán, uno de los referentes de la 'Tri', fue consultado ante la posibilidad de tener al exentrenador de Perú en su conjunto nacional.

"La verdad que hemos escuchado rumores sobre Gareca y otros DT, aunque no hemos tocado en el grupo de Whatsapp el tema de quién va a venir", le dijo Estupiñán a AM Sports.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Ecuador piensa en Ricardo Gareca como nuevo técnico

Pervis Estupiñán, de Ecuador, juega en el Brighton de la Premier League. | Fuente: EFE

Asimismo, respondió sobre cómo es que tomaron la marcha de Alfaro, con quien fueron parte del Mundial de Qatar en la fase de grupos.

"Queríamos transmitirle que se quedara, que sienta que todos queríamos que continúe. Sabíamos que a futuro él podía darnos mucho más porque nos conocía a todos. Le gustaba tener a la mano jugadores jóvenes", remarcó.

En otro momento, añadió que Alfaro "nunca nos avisó si seguía o no. Nos supo decir que el fútbol es así, que no llegamos a donde podíamos llegar, que no sabía qué iba a pasar con él en el futuro, pero nos dijo que tenemos mucho futuro, luego pasó lo que pasó".

Por otra parte, las conversaciones entre el entorno de Ricardo Gareca y Ecuador continúan, todo con la idea que el vínculo se cierre en el corto plazo.

Gareca y Ecuador, próximo desenlace

César Luis Merlo, periodista argentino, hace unos días dio alcances sobre los detalles en relación con el más que posible arribo del argentino al seleccionado sudamericano.

"Ya hay acuerdo en el aspecto deportivo y la FEF negocia con el abogado del 'Tigre' los aspectos económicos. Se espera una definición para la semana próxima", dijo en Twitter.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "demencia frontotemporal"?

La familia del actor anunció en un comunicado que padece demencia frontotemporal. Aunque es una dura noticia, tener un diagnóstico claro sobre su situación relaja a los seres queridos de Willis. El Dr. Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública, explica los detalles de la enfermedad que padece la estrella de Hollywood.