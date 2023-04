Paolo Guerrero juega con Racing Club la Copa Libertadores. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero atraviesa un buen momento en Racing Club. El delantero peruano de 39 años juega regularmente en la 'Academia' y en el último partido arrancó de titular en el choque ante Aucas de Ecuador por la Copa Libertadores 2023.



En la prensa argentina han destacado la presencia de Guerrero en Racing y justamente luego del duelo ante Aucas dio una entrevista exclusiva al periodista Luis 'Papelito' Cáceres para RPP Noticias.

"(Al fútbol) No me gustaría dejarlo algún día, por mí jugaría toda la vida hasta los 70 años. Gracias a Dios por mi físico termino los partidos muy bien y debe ser mi genética. Debo ser privilegiado. Le doy gracias a Dios, porque he escuchado a algunos compañeros que a los 33 o 34 años me decían 'termino los partidos con dolores musculares'", señaló el 'Depredador' en Buenos Aires.

La lesión de Paolo Guerrero "pasó al olvido"

Paolo Guerrero trabajó de menos a más en el tema físico en Racing Club y actualmente es una de las opciones en el equipo que dirige Fernando Gago. Es así, que el exdelantero de Bayern Munich y Hamburgo aseguró que su lesión a la rodilla "pasó al olvido".

"El tema de la rodilla está pasando al olvido y me pude recuperar total... En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, pero igual yo no escucho mas que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño, los escucho. Es una fortaleza", culminó.



Paolo Guerrero tiene contrato en Racing Club hasta fines de 2023. | Fuente: Racing Club

Paolo Guerrero sobre Alianza Lima

“Alianza Lima necesita esos tres puntos porque había empatado en casa. Feliz por Alianza, por haber ganado después de mucho tiempo en la Copa Libertadores, creo que el triunfo le sirve bastante por el grupo en que está, que es dificilísimo, va a ser muy complicado”, dijo Paolo Guerrero.

La victoria sobre Libertad mantiene el invicto de Alianza Lima en esta Copa Libertadores, donde se ubicó en la cima del grupo G por delante de Athletico Paranaense (4), Libertad (3) y Atlético Mineiro (0).

“Felizmente Alianza sumó, ahora tienen 4 puntos y seguro los partidos siguientes tienen que afrontarlos de la misma manera”, apuntó el ‘Depredador’.





