Paolo Guerrero anotó ante Fluminense por el Brasileirao | Fuente: Instagram Internacional

Paolo Guerrero volvió a gol en el Brasileirao, pero no fue nada fácil lograrlo. El delantero peruano tuvo que trabajar fuerte física y mentalmente para superar su lesión a la rodilla y, de esa forma, regresar progresivamente a los campos. Eso fue destacado por el técnico del Inter de Porto Alegre, Diego Aguirre, quien prevé el 'Depredador' será convocado a la Selección Peruana para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Que Guerrero volviera a marcar un gol después de un año, tras estar lesionado, con los problemas que eso implica, encima regresar al equipo y marcar ese gol fue espectacular”, comentó el técnico del cuadro colorado.

El extécnico de Alianza Lima considera que no se debe correr con Guerrero, que hay que ir paso a paso. "Lo más importante con Paolo es la recuperación física, nadie duda de las condiciones futbolísticas. Él necesita un tiempo, está volviendo. No tenemos que ser ansiosos y forzarlo, porque puede acontecer algunas cosa que no deseamos que suceda”, indicó .





Paolo Guerrero aseguró que está feliz de regresar al gol | Fuente: @SCInternacional/

Guerrero y la Selección Peruana

Hay un plan de trabajo que se cumple. “Vamos viendo día a día, entrenamiento a entrenamiento. Yo creo que lo de hoy fue importante para él, para que vuelva esa confianza y continúe por esa senda en la que siempre está acostumbrado”.

Diego Aguirre prevé que Paolo Guerrero estará en la lista de convocados para la próxima fecha triple de septiembre por las Eliminatorias Qatar 2022. “Seguramente también va a ser convocado a su selección, hará muchas cosas importantes por delante, tenemos que continuar con calma y sabiendo que él va a ayudar mucho, él tiene una calidad increíble", finalizó

