Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Paolo Guerrero volvió al gol tras superar una lesión que lo alejó cerca de dos meses de los campos de juego. El delantero peruano sentenció la victoria de Inter de Porto Alegre ante Fluminense por 4-2 en el Beira Rio por la jornada 15 del Brasileirao.

Al igual que en los dos últimos partidos con Inter de Porto Alegre, Paolo Guerrero ingresó en los minutos finales de los encuentros. En esta ocasión, en el Beira Rio, el delantero peruano entró al minuto 81 y marcó en los 90' + 5

Era el primer gol del capitán de la bicolor en el Brasileirao desde el 16 de agosto de 2020, antes de lesionarse gravemente de la rodilla derecha, que lo tuvo siete meses fuera de las canchas tras ser operado. Aquella tarde, marcó un gol y se rompió los ligamentos cruzados.

Es cierto, luego volvió y marcó en el Torneo Gaucho. Para ser más exactos el pasado 14 de abril en la victoria del Inter ante Aimoré por 6-1. Pero, nuevamente, se sintió y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

"Sí, pasó mucho tiempo, caray. Estoy muy feliz por volver a marcar. El gol no salió de mi cabeza. Pasé por momentos muy difíciles. Solo mis compañeros saben todo lo qué pasé. Ellos me veían día a día. Desafortunadamente tuve que pasar por una segunda cirugía, que gracias a Dios me permitió volver a jugar al fútbol", indicó Paolo Guerrero al finalizar el partido al canal del Inter de Porto Alegre.

El delantero peruano agradeció a sus compañeros de equipo por el apoyo constante que ha recibido durante este tiempo. "Ahora nos toca seguir trabajando para poner al Inter en el lugar que se merece estar", añadió.

Paolo Guerrero también se refirió a su lesión y su último gol. "Los tiempos de Dios... Un día me lesioné en Río jugando contra Fluminense, hoy volví al gol frente a Fluminense"

