Paolo Guerrero viajó este lunes a Argentina desde Lima para sellar su incorporación a Racing Club, club donde pasará una revisión médica debido que ha sufrido de una lesión en la rodilla. En caso de superar los exámenes, el delantero peruano de 39 años llegará al fútbol argentino en la recta final de su carrera.



En medio de una gran expectativa en el aeropuerto Jorge Chávez, Guerrero señaló que seguirá siendo hincha de Alianza Lima a pesar que no pudo fichar por el club de sus amores en esta temporada.

"Nada ni nadie va a cambiar que sea hincha de Alianza", señaló el 'Depredador' que no descarta que en algún momento pueda jugar en Alianza. "La institución nadie lo va a cambiar, los directivos pasan y la institución queda", agregó.

Con este mensaje Guerrero quiere transmitir a los hinchas de Alianza Lima que estaba dispuesto a jugar por el bicampeón nacional, pero que en esta ocasión desde Matute no contaban con sus servicios.

Guerrero aún sueña con la Selección Peruana

Paolo Guerrero no le cierra las puertas a la Selección Peruana. Señaló que cuando vuelva a jugar aún contará con opciones de ser llamado por el seleccionador Juan Reynoso.

"Tengo que comenzar a jugar, demostrar que estiy bien y si tengo el mérito de ser llamado es que estoy haciendo las cosas bien", culminó.



Paolo Guerrero le respondió a hincha de Alianza Lima

Por medio de su cuenta de Instagram, Paolo Guerrero le respondió hace unos días a un hincha blanquiazul quien cuestionó su inminente pase a Racing Club, que es uno de los tradicionales clubes de Argentina.

"¿Racing? Paolo, era Alianza Lima", fue lo que le escribió un fanático al atacante en su más reciente publicación en la mencionada red social.

Rápidamente, el futbolista respondió. "Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés", fue lo que sostuvo el también exjugador del Bayern Munich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Avaí.

Los hinchas de Alianza continuaron con otras consultas de inmediato. No obstante, Paolo Guerrero únicamente dio réplica a quien mencionó el tema de su inminente fichaje a Racing Club.





