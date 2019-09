Paolo Guerrero no aguanta bromas | Fuente: SporTV/Premiere

Más allá de la victoria del Internacional de Porto Alegre ante Chapecoense por 1-0, hay una escena del entretiempo del partido que quedó grabada en la retina de todos. Paolo Guerrero prácticamente le quita a la fuerza la camiseta a Marcio Araujo.

Sucede que al término del primer tiempo, Paolo Guerrero se acerca a saludar a un viejo conocido: el volante Marcio Araujo. El peruano se quita la camiseta y se la entrega a su excompañero en Flamengo, pero, ante la sorpresa del 'Depredador', este no tiene el mismo gesto, tan solo le da la mano y continúa caminando. Frente a esta escena, el capitán de la bicolor lo agarra del hombro y lo jala.









Pero una cosa es que te contemos la escena y otra que lo veas con tus propios ojos porque te sorprenderá lo que hace el peruano. Paolo Guerrero le quita, a la fuerza, la camiseta al de Chapecoense.

Al finalizar el duelo, Paolo Guerrero y Marcio Araujo se encontraron y contaron qué sucedió risas. El brasileño contó, incluso, que ya venía precedido de mala fama. El volante recordó que "intercambio" camiseta con Eder Luis del Palmeiras. "Ese día no conseguí una camiseta, conseguí cuatro".



Vocês viram Guerrero “arrancando” a camisa do Márcio Araújo depois do jogo hoje, né? O volante e o centroavante explicam, aos risos, no registro feito pelo Plinio Uchoa pic.twitter.com/d6E18vaHdX — Eduardo Deconto (@_eduardodeconto) September 22, 2019

El peruano comenzó a reír. "No me dio la camisa. No quería darla". A lo que Marcio Araujo respondió: "Realmente no quería darle (camiseta), pero él la consiguió". Esto se puede ver en el video que compartió el periodista de Globoesporte Eduardo Deconto.