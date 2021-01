Pedro Aquino tiene contrato con el América hasta mediados de 2024. | Fuente: Club América

Pedro Aquino ya debutó con la camiseta del América el último sábado. Lo hizo desde el banco en el partido por la fecha 1 del Clausura Guard1anes Liga 1 MX y de gran manera ya que dio una asistencia para la victoria 2-1 sobre Atlético San Luis.

En Pedro Aquino hay esperanza para lo que será esta temporada con el América de México. Este jueves, el internacional con la Selección Peruana habló con la prensa oficial de su club y comentó su meta con las 'Aguilas', además de comentar otros aspectos personales.

"Hacer las cosas bien y salir campeón. Veo un buen grupo, comprometido y con ganas de hacer las cosas bien en el América. Con buenos jugadores. No voy a decepcionar a la afición. Sé que es grande y que siempre apoyan", fue lo que sostuvo Aquino en un primer momento.

Aquino apunta a titular en el América

En otra parte, el exjugador de Sporting Cristal respondió en relación a sus hobbys. "Me gustan los juegos de mesa. También el box. Cartas no juego mucho, pero me gusta el 'ocho locos'. Mis películas favoritas son las de Rápidos y Furiosos", sostuvo.

Además, Pedro Aquino reveló quién es su jugador favorito a nivel profesional, aunque este ya está retirado. "Me gusta Xabi Alonso. Era muy técnico e inteligente dentro del campo", finalizó el volante del América.

De otro lado, el conjunto que dirige el director técnico Santiago Solari continúa con sus entrenamientos para el partido de este sábado ante el Monterrey por la fecha 2 de la Liga MX. Justamente, los 'Rayados' es uno de los exconjuntos del mediocampista peruano.