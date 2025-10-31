Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Todo tiene su final: Orlando City anunció la salida de Pedro Gallese

Pedro Gallese deja Orlando City luego de seis temporadas
Pedro Gallese deja Orlando City luego de seis temporadas | Fuente: Instagram | Fotógrafo: orlandocitysc
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Pedro Gallese dejará Orlando City luego de seis temporadas. Disputó 201 partidos con el cuadro de la MLS.

Los rumores eran ciertos. Pedro Gallese no continuará en Orlando City. A través de un comunicado, el cuadro estadounidense dio a conocer que el peruano no seguirá en el equipo la próxima temporada.

"Gracias por todo, el Pulpo. Tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club tras finalizar su contrato actual", escribió el Violeta en sus redes sociales.



LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Orlando City se despide de Pedro Gallese

Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo del Orlando City, destacó el desempeño de Pedro Gallese en el club y reconoció que fue uno de los principales pilares del equipo para su crecimiento en los últimos años. 

“Pedro ha sido un embajador excepcional para nuestro club, tanto dentro como fuera de la cancha. Su profesionalismo, liderazgo y compromiso inquebrantable contribuyeron a forjar la cultura que tenemos hoy”, indicó en un principio. 

“Como jugador, nos regaló innumerables momentos inolvidables, estableciendo récords del club en partidos jugados, minutos disputados, atajadas, victorias y partidos sin recibir gol. Jugó un papel fundamental en la obtención de nuestro primer título en la era de la MLS, en seis participaciones consecutivas en los playoffs y en nuestras históricas carreras en competiciones internacionales", finalizó.

Video recomendado

Tags
Pedro Gallese Orlando City MLS

RPP TV

En Vivo

Más sobre Peruanos en el Mundo

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA