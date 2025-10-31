Todo tiene su final: Orlando City anunció la salida de Pedro Gallese

Los rumores eran ciertos. Pedro Gallese no continuará en Orlando City. A través de un comunicado, el cuadro estadounidense dio a conocer que el peruano no seguirá en el equipo la próxima temporada.

"Gracias por todo, el Pulpo. Tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club tras finalizar su contrato actual", escribió el Violeta en sus redes sociales.







Ricardo Moreira, gerente general y director deportivo del Orlando City, destacó el desempeño de Pedro Gallese en el club y reconoció que fue uno de los principales pilares del equipo para su crecimiento en los últimos años.

“Pedro ha sido un embajador excepcional para nuestro club, tanto dentro como fuera de la cancha. Su profesionalismo, liderazgo y compromiso inquebrantable contribuyeron a forjar la cultura que tenemos hoy”, indicó en un principio.

“Como jugador, nos regaló innumerables momentos inolvidables, estableciendo récords del club en partidos jugados, minutos disputados, atajadas, victorias y partidos sin recibir gol. Jugó un papel fundamental en la obtención de nuestro primer título en la era de la MLS, en seis participaciones consecutivas en los playoffs y en nuestras históricas carreras en competiciones internacionales", finalizó.