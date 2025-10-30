A falta de anuncio oficial: se decidió el futuro de Pedro Gallese en Orlando City

Gallese tiene pasado en Alianza Lima y Juan Aurich. | Fuente: Orlando City SC

Pedro Gallese se aleja de Orlando

Posteriormente, sostiene que el guardameta de la Selección Peruana ya analiza propuestas de cara a la próxima campaña en el fútbol internacional. No tiene planes de volver al fútbol peruano.

"El arquero de la selección ya evalúa sus próximos pasos", es lo que añade en su cuenta en la red social X.

Anteriormente, el periodista Alonso Contreras quien sigue la actualidad de la MLS, había mencionado que las posturas entre Pedro Gallese y el Orlando City eran muy distantes para firmar un nuevo vínculo.

"Aún no alcanza la cifra que busca para renovar con Orlando. Las negociaciones están lejos de cerrarse y varios clubes de la MLS preguntan por su situación", fue lo que manifestó.

Por otra parte, Pedro Gallese y Orlando City perdieron la chance de llegar a los playoffs de la MLS 2025 al caer 3-1 ante Portland Timbers. El cotejo fue en el marco de Wild Card del campeonato.

Así, los cuartos de final de la MLS han quedado de la siguiente manera. Todos los conjuntos sueñan con la gloria.

Conferencia Oeste

Llave 1: Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

Llave 2: Los Angeles FC vs. Austin

Llave 3: Minnesota United vs. Seattle Sounders

Llave 4: San Diego FC vs. Porland Timbers (Ganador Wild Card)

Conferencia Este

Llave 5: FC Cincinnati vs. Columbus Crew

Llave 6: Inter Miami vs. Nashville FC

Llave 7: Charlotte FC vs. New York City

Llave 8: Philadelphia Union vs. Chicago Fire (Ganador Wild Card)