El 'Pulpo' quiere seguir en el exterior: Deportivo Cali anunció principio de acuerdo con Pedro Gallese

Deportivo Cali anunció que llegó a un principio de acuerdo con el arquero Pedro Gallese.

Busca seguir su carrera en el exterior. Deportivo Cali anunció que llegó a un principio de acuerdo con Pedro Gallese. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad colombiana indicó que la alianza está sujeta al cumplimiento de los "términos contractuales" y a la realización de los "exámenes médicos correspondientes".

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones", indica el comunicado.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Contrato siempre y cuando pase exámenes médicos

Luego, Deportivo Cali informó que si el arquero peruano pasa por todos los procedimientos administrativos y médicos, se oficializará el contrato.

"En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali", asegura la misiva.

"El Deportivo Cali reafirma su compromiso con la comunicación responsable y oportuna, por lo que cualquier información relacionada con este y otros asuntos institucionales será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales", finalizó.