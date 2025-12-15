Partidos de hoy, martes 16 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Carabao Cup

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Cardiff vs Chelsea por la Carabao Cup. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 16 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Carabao Cup - Inglaterra

3:00 p.m. | Cardiff vs Chelsea - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa - Países Bajos

3:00 p.m. | PSV vs GVVV - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs Junior - RCN

