Exmundialista con México arremete contra Piero Quispe: "Es la peor contratación del torneo"

Pumas UNAM viene atravesando un mal momento en la Liga MX. El cuadro donde milita Piero Quispe no sabe lo que es ganar hace cinco partidos. Y si bien se encuentra en zona de playoff, los hinchas felinos esperaban, al menos, pelear por un cupo directo a la serie final.

Para Oswaldo Sánchez, exaquero mundialista con la Selección de México, el gran problema que tienen los universitarios es la zona ofensiva y apuntó directamente al volante de la Bicolor.

Luego del encuentro entre Pumas vs. Cruz Azul, Sánchez no tuvo reparos en decir que Piero Quispe es la peor contratación del torneo, pues no tiene ninguna asistencia y ningún gol.

"Al principio lo hizo bien. Creo que la individualidad tiene que crecer. Lo de Piero Quispe es inadmisible. Ha sido la peor contratación, en mi entender, del torneo", indicó Oswaldo Sánchez en un principio.

"Viene presidido de un buen equipo allá en Perú y aquí no ha marcado ni gol ni asistencia. En lo individual tiene que subir. El Chino Huerta está teniendo un mal torneo, no se ha podido recuperar. Y con dos de ofensiva que no te estén funcionando...", finalizó.

Técnico de Pumas se defiende de las críticas

El técnico de Pumas, Gustavo Lerma, indicó -luego del empate con Cruz Azul- que marzo ha sido un mes "crítico", pero que el equipo está en condiciones de pelear.

"Estamos de ánimo impecable, pero no quiero mirar la tabla, no te voy a mentir, (pero) estamos en condiciones de pelear y estar ahí", indicó el argentino en un primer momento.

"Veníamos en una racha negativa y lo importante era no recibir goles, lo importante era no perder, me pareció que fue un partido parejo donde algún detalle podría haber inclinado la balanza para un lado o para otro", complementó Gustavo Lerma.

La próxima fecha, Pumas visitará a Mazatlán y luego enfrentará a León, en el clásico felino.

