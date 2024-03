Juan Manuel Vargas criticó el desempeño de Sergio Peña en la Selección: “No me termina de convencer”

Jorge Fossati inició su etapa como DT de la Selección Peruana con dos triunfos ante Nicaragua y República Dominicana. El estratega uruguayo presentó un nuevo sistema en ambos encuentros, con diferentes intérpretes en cada uno.

El amistoso frente a los dominicanos, disputado en el Estadio Monumental, tuvo como uno de sus protagonistas a Sergio Peña. El futbolista del Malmö marcó el primer tanto tras un tiro libre, aunque, más allá de anotar, su actuación no terminó de convencer.

Juan Manuel Vargas, ex lateral izquierdo de la ‘Blanquirroja’, aseguró que el volante de 28 años “no lo termina de convencer”, pues conduce el balón a un solo ritmo.

“Hay varios factores. No es que no me gustó, no me termina de convencer, por ejemplo, el 10 (Peña). Siempre va a un ritmo… A un solo ritmo. Está bien, yo puedo tener el balón al pie, cambio de juego, pero ¿y el cambio de ritmo?”, manifestó el exjugador de Universitario el canal de YouTube PlayzonTV.

Sergio Peña, habitual en las últimas convocatorias de la ‘Bicolor’, anotó su cuarto gol con la camiseta peruana y su celebración causó polémica, pues algunos hinchas lo tomaron como una provocación. Sin embargo, el mediocampista aclaró para quién fue dedicada.

“Siempre he celebrado así, dedicándosela a mi hija. Y, obviamente, la celebración que sale en el momento, pero no es nada raro ni contra el público, ni nada”, expresó a Movistar Deportes después del encuentro.

Sonne, feliz por su debut

Oliver Sonne retornó a Dinamarca para sumarse a las filas de su club, el Silkeborg IF. Previo a ello, declaró brevemente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez sobre lo que fue su debut con la camiseta de Perú y se mostró confiado en lo que vendrá al futuro con la ‘Bicolor’.

"Estoy muy feliz por mi debut. Claro pues, 'causa' (en español). Hablo un poco español. Me siento muy bien por todo el amor que me han dado. Ya quiero volver", dijo el lateral. Sus palabras fueron, en su mayoría, en idioma inglés.