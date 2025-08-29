Europa lo espera: Piero Quispe recibe importante oferta de club tras inminente salida del Pumas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tiene las maletas listas. Piero Quispe no logró destacar en los Pumas UNAM, pero eso no es impedimento para que el mediocampista peruano se encuentre en la mira de una serie de equipos en la propia liga mexicana.

RPP pudo conocer que Quispe interesa a dos clubes del campeonato azteca. Sin embargo, ha decidido un cambio de aires por lo cual han surgido fuera de México más propuestas por sus servicios.

En Argentina, San Lorenzo y Argentinos Juniors lo tienen en agenda; además, el fútbol brasileño también ha mostrado interés por el aún jugador de los Pumas, que alista su salida lo más antes posible.

Asimismo, Quispe cuenta con una oferta importante de la Superliga de Grecia. Y es que Panetolikos ya inició la operación para sellar su incorporación en el arranque del torneo griego.

Panetolikos, que es dirigido por Giannis Petrakis, terminó en el noveno lugar en el último campeonato helénico.

Piero Quispe llegó a los Pumas a inicios del 2024 tras salir campeón nacional en Perú con Universitario de Deportes.